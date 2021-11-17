Криза на кордоні: після зіткнень з польськими силовиками сотні мігрантів відступили на територію Білорусі

Криза на кордоні: після зіткнень з польськими силовиками сотні мігрантів відступили на територію Білорусі

Понад тисячу осіб залишилися у таборі в лісі.

Після зіткнень з польськими прикордонниками сотні мігрантів відступили на білоруську територію.

Про це розповіли 17 листопада у ТСН.Ранок.

За повідомленнями, до так званого "логістичного" центру у Білорусі перебралося понад 850 людей. Втім, 1,2 тис. мігрантів залишилися у лісовому таборі. Своєю чергою, польська поліція відзначає, що загалом біля населеного пункту Брузгі було близько 2 тис. осіб.

Напередодні мігранти штурмували польський кордон. Вони кидали каміння та світлошумові гранати у прикордонників. Зброю нібито роздали білоруські спецслужби. Відтак, польським прикордонникам довелося задіяти водомети та перцевий газ. За попередньою інформацією, у сутичках постраждало семеро поліцейських.

Як повідомлялося, 15 листопада ЄС розширив критерії запровадження санкцій проти режиму Лукашенка через міграційну кризу. Однак сам п'ятий пакет санкцій ще не опубліковано. Невідомо і коли він почне діяти. тепер ЄС зможе переслідувати фізичних та юридичних осіб, які організовують або сприяють діяльності режиму Лукашенка, що сприяє незаконному перетину зовнішніх кордонів ЄС.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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