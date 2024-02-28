Криза в Придністров'ї: чи є військова загроза і чого насправді хочуть сепаратисти ПМР 

Логістично Росія не має доступу до Придністров'я - цього кримінального анклаву, проте вона, безумовно, хотіла б його отримати.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час телемарафону.

"Це 10-е чи 15-е звернення щодо захисту економічних інтересів і так далі, але логістично Росія не має доступу до цього кримінального анклаву. Вона б хотіла, безумовно, його отримати. Ми пам'ятаємо перші місяці війни: для них південь України був одним з пріоритетних напрямків, мається на увазі Одеса, як раз таки для того, щоб отримати доступ до цього кримінального анклаву. На сьогоднішній день вони не мають жодної можливості логістично туди дістатися. І відповідно це розуміють ті, хто знаходяться в цьому кримінальному анклаві, я маю на увазі, так звані депутати...", - сказав він.

Радник керівника Офісу президента додав, що в Кремлі шукають можливості інформаційної співпраці з певними пропагандистськими тематиками, щоб отримати додаткові можливості торгувати з Молдовою і торгувати з країнами Європейського союзу.

"Придністров’я живе виключно за рахунок цивілізованих територій Молдови, Румунії і так далі... Ніякого спілкування з Росією на сьогоднішній день не існує, окрім раритетних оцих червоних прапорів радянського типу, які вони вивішують у себе, і цих пропагандистських істерик... Тому давайте підсумуємо: немає ніякої ескалації і не буде не цьому напрямку ніякої ескалації", - додав він.

Тим часом в Держдепі США заявили, що підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР").

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