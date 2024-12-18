Крокодил затягнув жінку під воду і виринув з її трупом через годину – фото

Його застрелили місцеві.
В Індонезії крокодил-вбивця виринув із тілом 46-річної жінки в пащі через годину після того, як замучив її до смерті.
Про це повідомляє Metro.
Жахливий напад стався вранці 17 грудня на острові Суматра, коли Нурхаваті Зіхура вирішила помити ноги в морській воді. Але коли вона занурила ноги, крокодил схопив її щелепами і потягнув під воду.
Свідком цього жахливого моменту став 40-річний місцевий житель на ім'я Агустінус. Він розповів: "Я бачив, як крокодил напав на Нурхаваті на поверхні води. Ми кричали, але він не відпускав її. Це було жахливе видовище. Гірше, ніж будь-яка сцена пекла. Її кров проливалася у воду".
Потім крокодил зник із жінкою в пащі, а через годину з'явився знову з тілом Нурхаваті.
Місцеві вийшли у воду на човнах, кидаючи в крокодила курку, щоб відволікти його від мертвого тіла. Коли крокодил врешті-решт відпустив її, помічники витягли її з води і віднесли Нурхаваті назад на берег. Весь інцидент був знятий на відео.
Місцеві поліцейські та екстрені служби негайно розпочали пошуки крокодила-вбивці, якого вдалося знайти через декілька годин. Тварина була застрелена.
Після жорстокого нападу індонезійські чиновники закликають уряд вжити заходів у зв'язку з "серйозною загрозою", яку крокодили становлять для мешканців регіону.
За останнє десятиліття в Індонезії сталося найбільше нападів крокодилів у світі – зафіксовано 1000 окремих інцидентів. За цей же період внаслідок нападу крокодилів загинуло 450 осіб.
Нагадаємо, чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину. Звір завдав йому серйозних травм.
Читайте також:
- Пляжі в мазуті та мертві птахи: аварія російських танкерів спричинила екологічну катастрофу в Чорному морі
- Чоловік використав 400 телефонів для прямих трансляцій заради подарунків: це закінчилося несподівано
- Чоловік виконав "найсмертоноснішу роботу у світі", яка може відняти 30 років життя або вбити миттєво