Крокодил затягнув жінку під воду і виринув з її трупом через годину – фото

В Індонезії крокодил-вбивця виринув із тілом 46-річної жінки в пащі через годину після того, як замучив її до смерті.

Про це повідомляє Metro.

Жахливий напад стався вранці 17 грудня на острові Суматра, коли Нурхаваті Зіхура вирішила помити ноги в морській воді. Але коли вона занурила ноги, крокодил схопив її щелепами і потягнув під воду.

Свідком цього жахливого моменту став 40-річний місцевий житель на ім'я Агустінус. Він розповів: "Я бачив, як крокодил напав на Нурхаваті на поверхні води. Ми кричали, але він не відпускав її. Це було жахливе видовище. Гірше, ніж будь-яка сцена пекла. Її кров проливалася у воду".

Потім крокодил зник із жінкою в пащі, а через годину з'явився знову з тілом Нурхаваті.

Крокодил-вбивця / Фото: ViralPress

Місцеві вийшли у воду на човнах, кидаючи в крокодила курку, щоб відволікти його від мертвого тіла. Коли крокодил врешті-решт відпустив її, помічники витягли її з води і віднесли Нурхаваті назад на берег. Весь інцидент був знятий на відео.

Місцеві поліцейські та екстрені служби негайно розпочали пошуки крокодила-вбивці, якого вдалося знайти через декілька годин. Тварина була застрелена.

Крокодил-вбивця / Фото: ViralPress

Після жорстокого нападу індонезійські чиновники закликають уряд вжити заходів у зв'язку з "серйозною загрозою", яку крокодили становлять для мешканців регіону.

За останнє десятиліття в Індонезії сталося найбільше нападів крокодилів у світі – зафіксовано 1000 окремих інцидентів. За цей же період внаслідок нападу крокодилів загинуло 450 осіб.

Нагадаємо, чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину. Звір завдав йому серйозних травм.

Читайте також: