Крокодил роздер хлопчика на очах у матері

Крокодил / © Associated Press

У Кенії жертвою нападу крокодила став 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє видання Mwakilishi.

Хлопчик на ім’я Мутуку навчався у третьому класі. Через посуху йому та іншим мешканцям села доводилося ходити по воду до річки. Під час чергової спроби набрати воду на нього накинувся крокодил. Рептилія роздерла його на очах у матері.

Виявити останки так і не вдалося. Співробітники природоохоронної служби Кенії змогли встановити на місці події металеву пастку.

В окрузі Макуені за два роки зареєстрували 24 напади крокодилів, з них 11 — зі смертельними наслідками. Найчастіше жертвами рептилій ставали діти. Для захисту людей біля річки ставлять пастки та чергують патрулі.

Нагадаємо, у французькій Полінезії семирічний хлопчик пережив напад акули. Рятувальники, які прибули на місце події, надали дитині першу допомогу, після чого доправили до лікарні.

Крім того, на курорті Марса-Алам у Єгипті стався напад акули на двох іноземних туристів, які плавали в Червоному морі.