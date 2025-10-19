ТСН у соціальних мережах

121
1 хв

Крокодил заліз до басейну, біля якого відпочивали туристи: чим це закінчилося (відео)

Відео з рептилією, яка пробралася на територію відомого курорту, опублікували у соцмережах.

Богдан Скаврон
Крокодил

© Associated Press

На курорті в австралійському штаті Квінсленд до басейну, біля якого відпочивали туристи, заліз крокодил.

Про це повідомило видання Guardian.

Відео цього інциденту опублікували в соцмережах очевидці.

На опублікованих кадрах видно, ймовірно, молодого крокодила в басейні, біля якого у шезлонгах відпочивають люди. Авторка відео уточнила, що подія відбулася біля готелю Sheraton Mirage в містечку Порт-Дуглас.

«Я не хочу нікого лякати, але в басейні Sheraton є крокодил», — написала вона в коментарі до відео.

Один користувач соцмереж зауважив, що це не перший раз, коли крокодил з’являється в готелі, ще одного помітили на полі для гольфу.

Речник Департаменту охорони навколишнього середовища, туризму, науки та інновацій Квінсленда у неділю підтвердив, що рейнджери дикої природи відреагували на повідомлення про крокодила.

Працівники природоохоронних служб забрали рептилію і встановили в цьому районі нові попереджувальні знаки про крокодилів.

Нагадаємо, на Філіппінах спіймали крокодила-рекордсмена, довжина якого становила понад 6 метрів.

121
