Кролики зі щупальцями та олені з пухлинами: чому в США мутують тварини (фото)

Білка / © pixabay.com

У США масово з’являються дивні мутовані тварини — кролики зі щупальцями на мордах, білки з гнійними наростами та олені з величезними бородавками. Експерти пояснили, чому американці бачать такі жахливі кадри і які ризики це може створити.

Про це пише Daily Mail.

У соцмережах жителі різних штатів — від Вашингтона та Міннесоти до Нью-Йорка — поширюють фото понівечених диких тварин.

Кролики мають дивні вирости на мордах, схожі на щупальця.

Білки вкриті сочащимися виразками.

У оленів на тілі з’являються величезні бородавки, іноді розміром з футбольний м’яч.

Місцеві мешканці шоковані, адже таких масштабів спотворення у дикій природі не бачили раніше.

Чому це відбувається

Доктор Омер Аван з Медичної школи Університету Мериленду пояснив, що причина криється у кліматичних змінах і комахах-переносниках.

«Цього сезону ми спостерігаємо надзвичайну активність комарів і кліщів. Вони поширюють віруси, які вражають тварин, і їхня кількість зростатиме через спеку та вологість», — розповів він.

За словами експерта, саме теплий і вологий клімат створює ідеальні умови для розмноження комарів, кліщів і бліх. Тепер такі умови виникають навіть у регіонах США, де їх ніколи не було.

Хвора тварина / © Daily Mail

Які хвороби вражають диких тварин

Білки потерпають від фіброматозу, через який на їхньому тілі з’являються гнійні нарости.

Кролики заражені вірусом папіломи кролика (CRPV), який викликає бородавкоподібні утворення.

Олені страждають від вірусних бородавок, які можуть досягати величезних розмірів і навіть заважати їм бачити чи харчуватися.

Вчені зазначають, що ці віруси відомі давно і вражають лише певні види тварин.

Хвора тварина / © Daily Mail

Чи можуть люди заразитися

Фахівці заспокоюють: людям ці хвороби не передаються.

Причина у тому, що вірус не здатний розмножуватися в організмі кліща чи комара так, щоб інфікувати людину.

Проте небезпека все одно існує. Комахи переносять інші хвороби, які безпосередньо загрожують людині:

хвороба Лайма,

лихоманка Західного Нілу,

лихоманка Зіка,

Денге,

чикунгунья.

У важких випадках ці інфекції можуть стати смертельними.

Хвора тварина / © Daily Mail

Експерти наголошують: чим теплішим і вологішим стає клімат, тим активніші комахи-переносники.

За прогнозами AccuWeather, осінь у США буде спекотнішою за норму у 25 штатах. Це означає, що комарі житимуть довше, поширюватимуться далі на північ і збільшуватимуть кількість заражених тварин.

«Ми вже спостерігаємо, як деякі хвороби стають ендемічними там, де їх раніше не було. Це своєрідний ідеальний шторм для розвитку небезпечних інфекцій», — пояснив доктор Аван.

Соціальні мережі як фактор поширення паніки

Ще один фактор, який вплинув на масштаб проблеми, — соцмережі. Люди почали активно фотографувати мутованих тварин і викладати ці зображення онлайн. Це привернуло ще більше уваги та створило відчуття, що подібні випадки відбуваються всюди.

Наприклад, у штаті Мейн ще у 2023 році мешканці фотографували білок з наростами у власних дворах. У Колорадо зафіксували кілька випадків зараження кроликів CRPV, а місцева влада навіть закликала не торкатися таких тварин.

Хвора тварина / © Daily Mail

Чому це небезпечно для майбутнього

Хоча мутовані кролики та олені не передають свої віруси людям, науковці вважають, що ситуація є тривожним сигналом.

Чим більше комах-переносників — тим вищий ризик нових епідемій. У США вже зростає кількість хворих на Лайм, Західний Ніл та інші інфекції.

Зміна клімату означає, що подібні випадки траплятимуться дедалі частіше, а територія поширення небезпечних хвороб зростатиме.

Нагадаємо, в Україні зростає загроза поширення небезпечного виду кровосисних комах — тигрового комара, який є переносником серйозних вірусних інфекцій. Цей вид становить особливу небезпеку, адже може передавати лихоманку Західного Ніла, денге, чікінгунью, вірус Зіка та жовту лихоманку. На відміну від звичних для нашої місцевості комарів, тигровий активний навіть удень і нападає на людину.