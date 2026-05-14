Кронпринцеса Швеції долучилася до навчань НАТО з бійцями "Азову": фото

Кронпринцеса Швеції на навчаннях НАТО / © Шведський королівський двір

Кронпринцеса Швеції Вікторія відвідала військові навчання Aurora 26, у яких взяли участь кілька країн НАТО та військовослужбовці з України, зокрема з бригади «Азов».

Про це повідомляє Helagotland.

Візит принцеси відбувся ще у понеділок, 11 травня, але повідомили про нього тільки тепер.

Навчання Aurora 26, у яких беруть участь приблизно 18 тисяч шведських та іноземних військових, відбувалися на острові Готланд.

У навчаннях були задіяні підрозділи армії, флоту, повітряних сил та внутрішньої гвардії, а також інші бойові сили Швеції.

Крім того, до них приєдналися військові підрозділи 12 країн.

На фото видно, що Україну представляють бійці Національної гвардії, зокрема бригади «Азов».

Під час візиту кронпринцесу Вікторію вітав на навчаннях головнокомандувач генерал Міхаель Классон.

Візит розпочався на стрільбищі Тофта, потім кронпринцеса привітала підрозділи-учасники, а також призовників дислокованих на Готланді.

Згодом майбутня королева Швеції піднялася на борт військового корабля HMS Carlskrona. Там було організовано семінар «Стратегічне значення Готланда». Вечір завершився вечерею на борту корабля.

Нагадаємо, на шведському острові Готланд, який вважають стратегічним ключем до Балтійського моря, завершилися найбільші маневри Aurora 26. Україна була єдиною учасницею, що не належить до Альянсу, але саме наші військові диктували правила на полі бою.

