Кривавий бізнес: в Ісландії уряд подовжив ліцензію компанії, яка вбиває китів

В Ісландії останній китобійній компанії подовжили на рік ліцензію щодо видобутку китового м’яса. Промисловці зможуть вполювати 99 фінвалів у регіоні Гренландії/Західної Ісландії, а також 29 китів у регіоні Східної Ісландії/Фарерських островів.

Про це пише видання IFLScience.

Як зазначається, 11 червня уряд Ісландії міг ухвалити рішення щодо заборони китобійного промислу. Проте влада оголосила, що останній китобійній компанії, яка залишилася в країні Hvalur hf, видадуть річну ліцензію.

Попри те, що загальна квота становить 128 фінвалів, які, до слова, є другими за величиною китами в океані, лише 99 китів, виділені для регіону Гренландії/Західної Ісландії, є об'єктом лову попередньої китобійної компанії Ісландії. Дослідники зазначають, що в минулому кити в регіоні Східної Ісландії/Фарерських островів не переслідувалися китобоями.

Водночас світ спостерігає за Ісландією та очікує, що уряд нарешті припинить китобійний промисел раз і назавжди. Однак цього не відбувається. Чисельність і період дії квот справді суттєво скорочуються щороку, проте зоозахисники не бачать жодних причин для вбивства ще 128 китів.

Захисники китів по всьому світу нагадують, що фінвали досягають у довжину 25 метрів і є другими за величиною тваринами на Землі, поступаючись лише синім китам. Ці величні морські мешканці можуть доживати до 90 років і мають космополітичний ареал на більшій частині світового океану.

Нагадаємо, що в Ісландії на півострові Рейкʼянес почалося виверження вулкана. Викиди магми почалися поблизу міста Ґріндавік, де живуть приблизно 3 000 людей.

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