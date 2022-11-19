Круговорот окупантів: у Росії тішаться, що військовим "вирощують" відірвані руки та ноги та кидають назад в Україну

У Росії заявляють, що "таких операцій у світі при вогнепальних пораненнях не робить ніхто, крім нас".

У медичному закладі при Міноборони РФ похвалилися, що їхні лікарі навчилися відновлювати кінцівки солдатів після важких поранень, отриманих в Україні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ.

У відомстві запевняють, що лікарі з Головного військового клінічного госпіталю імені Бурденка в Москві розробили і вже застосовують на практиці інноваційний метод 3D-моделювання імплантів, які замінюють пошкоджені ділянки кісток та навіть суглобів.

Один із лікарів заявив, що нібито "розроблений військовими медиками спосіб є унікальним" і що "таких операцій у світі при вогнепальних пораненнях не робить ніхто, крім нас".

"Зараз вогнепальні поранення кінцівок є настільки важкими, що призводять до відсутності у поранених цілих сегментів кінцівок, таких як кісткова та м'язова тканина, у місці влучення куль або уламків", - поскаржився заступник начальника Головного військового клінічного госпіталю імені Бурденка.

Так, у Міноборони похвалилися, що перший пацієнт, якому виростили значну частину великогомілкової кістки ноги, після операції в найкоротші терміни повністю відновився і вже знову вирушив у район "проведення спеціальної операції".

Втрати окупантів у війні в Україні

Станом на 19 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 83 880 осіб. Дані уточнюються. За попередню добу, 18 листопада, ЗСУ ліквідували 420 окупантів.

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов поінформував, що понад 90% російських втрат – це результат ефективної роботи української артилерії.

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