Круїзний лайнер врізався в бетонну стіну шлюзу на Дунаї: поліція повідомила про поранених пасажирів

На момент аварії на судні було майже дві сотні людей.

У ніч із 29 на 30 березня круїзний лайнер під прапором Болгарії врізався в бетонну стіну шлюзу на річці Дунай біля невеликого австрійського містечка Ашах-ан-дер-Донау. Внаслідок аварії сімнадцять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, 11 із них довелося доставити до лікарні.

Про це пише агентство Reuters.

Травми шести людей виявилися легкими та не вимагали госпіталізації. На момент публікації невідомо, які травми отримали пасажири судна, і в якому стані вони перебувають.

За словами представника поліції округу Ефердінг, круїзний лайнер прямував із німецької Баварії до австрійського міста Лінц. На момент аравії на його борту було майже 160 пасажирів. Про причини аварії у поліції не повідомили.

Внаслідок зіткнення судно не зазнало значних пошкоджень і після госпіталізації поранених пасажирів продовжило круїзний маршрут.

Нагадаємо, найбільший лайнер у світі Icon of the Seas вийшов у перший рейс. Судно, яке вп'ятеро більше від легендарного Титаніка здійснює круїз з Майамі до Карибського басейну.

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