Круїзний корабель врятував американських студентів, які опинилися в пастці в Ізраїлі

Лайнер евакуював американських студентів з Ізраїлю

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Круїзний лайнер евакуював американських студентів, які застрягли в Ізраїлі через через погіршення безпекової ситуації в цій країні.

Про це йдеться у матеріалі thestreet.

У червні 2025 року в Ізраїлі перебувало близько 1800 американських студентів, які брали участь у програмі «Тагліт-Бірсайт» для ознайомлення з єврейською культурою та історією. Але через загострення конфлікту між Ізраїлем і Іраном виникла нагальна потреба в евакуації. Повітряний простір над країною було закрито, тож масова евакуація стала непростим завданням.

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Ізраїльська круїзна компанія надала своє судно Crown Iris Міністерству транспорту країни.

У матеріалі зазначається, що Crown Iris є круїзним лайнером, розрахованим на понад 1700 пасажирів. Судно має 750 кают. А порт його приписки — місто Хайфа.

«17 червня на борт судна ступили не лише студенти, а й інші громадяни, які потребували евакуації, і вирушило до безпечнішого місця — на острів Кіпр. Там евакуйовані мали змогу організувати своє повернення додому. За словами представника уряду, США та штат Флорида організували чартерні рейси для повернення людей з Кіпру», — йдеться у повідомленні.

Після успішної евакуації студентів Crown Iris 18 червня вирушив назад, щоб доправити до ізраїльтян, які застрягли на Кіпрі через обмеження в авіасполученні.

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Зазначимо, що згідно із міжнародним морським правом, усі морські судна — від круїзних до вантажних — зобов’язані допомагати іншим суднам або людям, які опинилися в небезпеці на морі.

Нагадаємо, що 24 червня МЗС України та ГУР Міноборони організували евакуацію 31 українського громадянина з Ісламської Республіки Іран.

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