Вибухи в Криму / © соцмережі

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Служба безпеки України завдала ударів по російських засобах протиповітряної оборони в районі Керченської протоки та по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» та «Гвардійське» на тимчасово окупованій території Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Удари завдали воїни Центру спецоперацій «Альфа», виконуючи завдання, визначені президентом України Володимиром Зеленським.

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За попередньою інформацією, під час операції в тимчасово окупованому Криму було уражено:

чотири ангари для зберігання авіаційної техніки на військовому аеродромі «Саки»;

дві одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 поблизу Керчі;

два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1».

У СБУ наголосили, що це вже четвертий комплекс «Панцир-С1», уражений бійцями Центру спецоперацій «Альфа» в цьому районі.

«Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Кожен знищений комплекс ППО та кожен уражений військовий аеродром відкриває нові можливості для подальших ударів України по військовій інфраструктурі ворога. СБУ й надалі методично перетворюватиме Крим на територію постійних втрат для російської армії, допоки вона не покине український півострів», — додали в СБУ.

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України знищили залізничний міст через Північнокримський канал, який російська армія використовувала для своєї логістики.

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Згодом журналісти оприлюднили супутникові знімки зруйнованого залізничного мосту в окупованому Криму.

Водночас у ніч проти 24 червня окупований Крим атакували безпілотники. У різних містах півострова лунали вибухи. Також повідомлялося про масштабні пожежі на військових об’єктах російських окупантів.

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