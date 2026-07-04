Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп оприлюднив щорічну фінансову декларацію обсягом 927 сторінок, з якої випливає, що за минулий рік він отримав сукупний дохід у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Як повідомляє видання Bild, масштаби заробітків американського лідера викликали жваві дискусії та шокували багатьох у США.

Найбільшу частину доходів Трампу принесли криптовалютні проєкти. За даними видання, понад мільярд доларів він заробив саме на операціях із цифровими активами.

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Зокрема, мемкойн Trump забезпечив близько 635 мільйонів доларів прибутку, а ще приблизно 500 мільйонів доларів надійшли через компанію World Liberty Financial LLC, пов’язану з криптопроєктами родини президента.

Водночас значні кошти глава Білого дому отримав і від продажу брендованої продукції. Золоті годинники з гравіюванням «Trump» принесли йому 4,7 мільйона доларів, спеціальне видання Greenwood Bible — понад 208 тисяч доларів, а продаж парфумів і фірмових кросівок забезпечив десятки тисяч доларів доходу.

Крім того, президент США задекларував дивіденди від володіння акціями низки найбільших американських корпорацій, серед яких Berkshire Hathaway, Bank of America, JPMorgan Chase, Nvidia, Tesla, Walmart, Apple, Microsoft та Amazon.

Публікація декларації спричинила гострі дискусії щодо можливого конфлікту інтересів між державною діяльністю Трампа та його бізнес-активами.

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Критики вважають, що рішення президента можуть впливати на його комерційні проєкти, тоді як у Білому домі наголошують, що управління активами здійснюють його сини, а отже жодного конфлікту інтересів не існує.

Нагадаємо, Всесвітній алмазний центр Антверпена (AWDC) подарував президенту Дональду Трампу ексклюзивний перстень із 321 природним діамантом на честь 250-річчя незалежності США.

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