Криптовалюта / © pixabay.com

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Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію ринку криптовалют та їх оподаткування. Нові правила мають запрацювати від 1 липня 2027 року. Власникам цифрових активів визначили ставки податків, а криптоплатформи працюватимуть під державним наглядом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д. За документ проголосував 271 народний депутат.

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Закон має врегулювати роботу ринку віртуальних активів в Україні та визначити порядок їх оподаткування. Зокрема, загальний підхід передбачає сплату податку з прибутку від продажу криптовалюти, а не з усієї суми операції.

Крім того, документ регулює питання видавання дозволів криптоплатформам і державного контролю за їхньою діяльністю.

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За словами Железняка, на початковому етапі передбачено пільгове оподаткування.

До 2028 року діятиме ставка 5% + 5% від усього обсягу, як пояснив депутат. Надалі передбачено перехід до ставок 18% + 5%.

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Водночас загальний механізм оподаткування криптовалюти передбачає врахування прибутку від її продажу. Для перехідного періоду встановлено окремі умови.

Железняк зазначив, що легалізація ринку може принести державному бюджету до 15 мільярдів гривень додаткових надходжень. Це очікування депутата, а не гарантована сума майбутніх надходжень.

Ухвалення закону також пов'язане з міжнародними зобов'язаннями України. Врегулювання ринку віртуальних активів є однією з умов домовленостей із Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом у межах програми Ukraine Facility.

За словами Железняка, нові правила повинні набрати чинності 1 липня 2027 року. До цього часу ринок має підготуватися до роботи за новим законодавством.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №16037-д, який передбачає спрощення адміністрування ПДВ. За попередньою інформацією, основні зміни мають запрацювати від 1 січня 2027 року.

Зокрема, підприємці та компанії, які є платниками ПДВ, зможуть подавати декларації щокварталу замість щомісяця. Для цього потрібно буде подати відповідну заяву. Також запровадять попереднє автоматичне заповнення частини податкових документів в електронному кабінеті.

Крім того, поріг для призначення документальних позапланових перевірок за окремою підставою підвищать зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Однак інші підстави для податкових перевірок залишаться чинними.

Як пояснили ТСН.ua податкова консультантка Олександра Томашевська та адвокат Сергій Литвиненко, нововведення можуть зменшити кількість звітів, витрати часу на документи та ризик помилок. Водночас закон не означає, що всі ФОПи автоматично стануть платниками ПДВ.

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