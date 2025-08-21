ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Кривава фотосесія: акула помстилася чоловікові за неповажне ставлення до дикої природи

У Флориді чоловік вирішив зробити пам’ятне фото з лимонною акулою, яку він витягнув на берег, проте хижак не оцінив такого поводження та боляче вкусив свого кривдника.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Акулу витягли з води для фотосесії

Акула помстилася кривднику, який намагався влаштувати «героїчну» фотосесію з хижаком

Бажання зробити ефектне фото з дикою твариною часто призводить до непередбачуваних наслідків. У цьому на власному досвіді переконався мешканець Флориди, який вирішив позувати з лимонною акулою, витягнутою з океану. Проте хижак, якому явно не сподобалася така увага, боляче вкусив чоловіка.

Про це пише видання Daily Mail.

Інцидент трапився на пляжі Кайо-Коста, коли Шон Мьюз зі своїми друзями зловив лимонну акулу під час риболовлі. Замість того, щоб відпустити рибу назад у воду, чоловіки вирішили влаштувати фотосесію. На кадрах вірусного відео видно, як Мьюз тримає акулу за голову, а його друг підняв її за хвіст. У цей момент хижак різко розвернувся та встромив зуби в ногу Мьюза.

«Не знаєш, що може зробити дика тварина, чи не так? Це сталося, ми були на її території», — сказав Мьюз після інциденту журналістам.

Постраждалий закричав від болю, його друзі запанікували. На відео зафіксовано, як чоловік сидить на піску з закривавленою ногою, а акула б’ється на мілководді. Прибулі медики надали першу допомогу, після чого Мьюза гелікоптером доправили до лікарні.

Реакція в Мережі

Користувачі соціальних мереж переважно засудили дії чоловіка, вважаючи, що він сам спровокував напад.

«Грайте в дурні ігри… вигравайте дурні призи», — прокоментував один користувач.

«Треба було відпустити акулу, замість того, щоб намагатися позувати для селфі», — написав інший.

«Тобто… це ж акула… вони кусаються. Я просто радий, що він це виявив, не втративши всю ногу», — додав ще один.

У наступному коментарі користувач порадив Мьюзу «наступного разу дати акулі спокій» і «не напрошуватись» на неприємності.

Наскільки агресивні лимонні акули

Лимонні акули вважаються відносно неагресивними та є охоронюваним видом у Флориді. Згідно з даними Комісії зі збереження риб і дикої природи Флориди, зафіксовано лише кілька інцидентів з несмертельними укусами цих акул. Натураліст Роб Гауелл підкреслив, що акула поводилася природно, намагаючись вирватися та повернутися у своє середовище.

«Багато людей не виявляють до цих тварин поваги, на яку вони заслуговують, і я не побачив жодної поваги в цьому відео», — зазначив Гауелл.

Мьюз визнав свою помилку та зазначив, що йому пощастило уникнути серйозніших травм. Він також зізнався, що не мав дозволу на ловлю акул, тому «не рибалив, а просто зняв її з гачка». Ти не менш, Комісія з охорони риб та дикої природи Флориди почала розслідування інциденту.

Нагадаємо, жінка натрапила на «капелюх» у саду, а він виявився величезною змією. Тепер поліція шукає власника рептилії, яка налякала мешканку німецького міста Герфорд.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie