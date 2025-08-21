Кривава фотосесія: акула помстилася чоловікові за неповажне ставлення до дикої природи

Акула помстилася кривднику, який намагався влаштувати «героїчну» фотосесію з хижаком

Бажання зробити ефектне фото з дикою твариною часто призводить до непередбачуваних наслідків. У цьому на власному досвіді переконався мешканець Флориди, який вирішив позувати з лимонною акулою, витягнутою з океану. Проте хижак, якому явно не сподобалася така увага, боляче вкусив чоловіка.

Про це пише видання Daily Mail.

Інцидент трапився на пляжі Кайо-Коста, коли Шон Мьюз зі своїми друзями зловив лимонну акулу під час риболовлі. Замість того, щоб відпустити рибу назад у воду, чоловіки вирішили влаштувати фотосесію. На кадрах вірусного відео видно, як Мьюз тримає акулу за голову, а його друг підняв її за хвіст. У цей момент хижак різко розвернувся та встромив зуби в ногу Мьюза.

«Не знаєш, що може зробити дика тварина, чи не так? Це сталося, ми були на її території», — сказав Мьюз після інциденту журналістам.

Постраждалий закричав від болю, його друзі запанікували. На відео зафіксовано, як чоловік сидить на піску з закривавленою ногою, а акула б’ється на мілководді. Прибулі медики надали першу допомогу, після чого Мьюза гелікоптером доправили до лікарні.

Реакція в Мережі

Користувачі соціальних мереж переважно засудили дії чоловіка, вважаючи, що він сам спровокував напад.

«Грайте в дурні ігри… вигравайте дурні призи», — прокоментував один користувач.

«Треба було відпустити акулу, замість того, щоб намагатися позувати для селфі», — написав інший.

«Тобто… це ж акула… вони кусаються. Я просто радий, що він це виявив, не втративши всю ногу», — додав ще один.

У наступному коментарі користувач порадив Мьюзу «наступного разу дати акулі спокій» і «не напрошуватись» на неприємності.

Наскільки агресивні лимонні акули

Лимонні акули вважаються відносно неагресивними та є охоронюваним видом у Флориді. Згідно з даними Комісії зі збереження риб і дикої природи Флориди, зафіксовано лише кілька інцидентів з несмертельними укусами цих акул. Натураліст Роб Гауелл підкреслив, що акула поводилася природно, намагаючись вирватися та повернутися у своє середовище.

«Багато людей не виявляють до цих тварин поваги, на яку вони заслуговують, і я не побачив жодної поваги в цьому відео», — зазначив Гауелл.

Мьюз визнав свою помилку та зазначив, що йому пощастило уникнути серйозніших травм. Він також зізнався, що не мав дозволу на ловлю акул, тому «не рибалив, а просто зняв її з гачка». Ти не менш, Комісія з охорони риб та дикої природи Флориди почала розслідування інциденту.

