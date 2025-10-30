Кривава операція проти наркомафії у Бразилії: понад 100 загиблих (фото)

Влада Ріо-де-Жанейро регулярно проводить поліцейські операції / © Associated Press

У Ріо-де-Жанейро внаслідок поліцейської спецоперації проти наркокартелю загинуло 132 особи.

Про це пишуть Reuters та The New York Times.

Рейд проти банди Comando Vermelho («Червоне командування»), яка контролює торгівлю наркотиками у кількох фавелах у Ріо-де-Жанейро, розпочався 28 жовтня. У ньому брали участь щонайменше 2500 силовиків, також було задіяно кілька вертольотів.

У районі операції відключилися Інтернет та електрика, а потім почалася перестрілка між поліцейськими та членами банди. Силовики намагалися штурмувати фавели Алемао та Пенья, відкривали вогонь, підпалювали автівки та будували барикади. Члени банди у відповідь скидали на них вибухівки з дронів, а також викрадали автобуси та використали їх для блокування доріг.

Перестрілки відбувалися переважно у лісі. Жителі району Пенья зібрали там десятки трупів та виклали понад 70 тіл посеред головної вулиці. Родичі загиблих стверджують, що людей стратили та катували, на їхніх тілах виявили ножові та вогнепальні поранення, а також зв’язані кінцівки.

Губернатор штату Ріо стверджує, що всі вбиті були злочинцями, які ховалися у лісах. З його слів, «єдиними реальними жертвами були співробітники поліції».

«Ми не можемо миритися з тим, що організована злочинність продовжує руйнувати сім’ї, пригнічувати мешканців та поширювати наркотики та насильство містами. Нам необхідна скоординована робота, спрямована на боротьбу з наркотрафіком, не наражаючи на ризик безневинних поліцейських, дітей та сім’ї», — заявив президент Бразилії Лула да Сілва.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав владу Бразилії дотримуватися прав людини і розслідувати трагедію.

Як зазначає Reuters, це самий кровопролитний поліцейський рейд по боротьбі з наркотиками в історії Бразилії.