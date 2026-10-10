"Кривава п’ятниця" сколихнула Польщу: поліція провела масові затримання

Поліція / © pixabay.com

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У Польщі поліція затримала 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масових погроз щодо атак на навчальні заклади країни, запланованих під назвою «кривава пʼятниця».

Про це повідомила поліція Польщі, передає Polska agencja prasowa (PAP).

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Зазначається, що у межах забезпечення безпеки правоохоронці провели масштабні перевірки близько 50 тисяч об’єктів по всій країні.

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За даними правоохоронних органів, станом на 10 жовтня зафіксовано 231 інцидент, пов’язаний із погрозами здійснення нападів на школи. Конкретний характер цих випадків у поліції наразі не розголошують.

«Поліція не лише працює над з’ясуванням вищезгаданих подій, але й продовжує цілодобово моніторити мережу та реагувати на кожне повідомлення», — йдеться у заяві відомства.

«Криваві п’ятниці» у школах Польщі — останні новини

Раніше в цьому ж регіоні сталася серія збройних інцидентів. Зокрема, 7 жовтня у місті Остроленка 19-річний учень професійного училища поранив ножем дев’ятьох осіб.

Наступного дня подібна трагедія трапилася в селищі Лещидол-Новіни: 15-річний підліток напав на працівницю навчального закладу, внаслідок чого жінка загинула, а ще троє людей отримали поранення.

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Як зазначає джерело, у шкільних та батьківських чатах поширюються припущення про можливий зв’язок між цими випадками та підготовку нових атак на п’ятницю.

Окрім цього, у Мережі обговорюють існування закритих груп, де підлітки могли узгоджувати власні дії. Правоохоронці досліджують ймовірність координації нападників і закликають громадськість не поширювати недовірені відомості.

Тому у Познані поліція почала активніше чергувати біля шкіл після випадків підліткового насильства. Оскільки подібні напади стали несподіванкою для регіону, патрулів на всі навчальні заклади поки не вистачає.

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