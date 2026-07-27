Кривава розправа через український акцент: усе про жорстоке побиття пари у Польщі

Побиття українців у Вроцлаві / © Колаж ТСН.ua

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У польському Вроцлаві троє невідомих жорстоко побили українську пару через зауваження в магазині та український акцент. Постраждалі дістали серйозні травми, а інцидент уже викликав різку реакцію Генконсульства України та мера Вроцлава Яцека Сутрика. За справу взялася польська поліція.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про напад на українців у Польщі.

Користувачка Threads Каріна Кіцай розповіла про жорстокий напад на її доньку Настю та її нареченого Максима в одному з магазинів Польщі. За словами жінки, обоє зазнали травм, а дівчині медики накладали шви. Також у постраждалих підозрюють струс мозку.

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«Як мати я не можу передати словами той біль, страх і відчай, які зараз переживаю. Я благаю всіх небайдужих допомогти поширити цей допис», — закликала жінка.

Кіцай стверджує, що нападниками були поляки, а причиною конфлікту став український акцент.

«Причина — український акцент, який вони почули в магазині. І цей третій був з ними разом», — заявила українка.

Деталі нападу на українців у Польщі

ТСН.ua поспілкувався з Кіцай. Жінка розповіла, що її донька Настя отримала рвану рану шиї, яку довелося зашивати. Також медики накладали шви на її вухо. Наречений дівчини Максим отримав травми, які потребують додаткового медичного обстеження.

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За словами матері постраждалої, конфлікт розпочався в магазині, куди Настя зайшла купити каву. Чоловіки, які згодом напали на неї та Максима, взяли пиво, відкрили його та почали розпивати. Після цього вони нібито захотіли оплатити товар без черги.

«Максим у цей час перебував в автівці. Настя зробила зауваження, сказала польською: «Перепрошую, але тут є черга». Одразу після цього один з тих чоловіків запитав: «Ти українка?». Вона відповіла, що не має значення, ким вона є, а черга існує для всіх. Один з чоловіків образливо назвав її «українською шматою», розпочалась словесна перепалка», — розповіла Кіцай.

Після цього Настя вийшла з магазину та підійшла до автомобіля, де перебував Максим. За словами її матері, до них підійшли ті самі чоловіки, після чого почалася бійка. Цю частину інциденту, як стверджує Кіцай, ніхто не зафільмував.

Жінка розповіла, що нападники раптово накинулися на Настю та Максима й почали їх бити. Дівчина голосно кричала. На певний час чоловіки відійшли, однак невдовзі знову напали.

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«В руках в одного з них, за словами доньки, був ніж чи кастет. Били так, що моя дитина навіть не розібрала, що то був за предмет», — сказала мати постраждалої.

Дата публікації 09:52, 27.07.26 Кількість переглядів 261 У Польщі побили українську пару через акцент

Кіцай зазначила, що живе в Польщі понад 10 років, а діти — більш ніж сім. За її словами, за весь цей час родина вперше зіткнулася з подібною ситуацією.

«Ми спілкуємось польською, але український акцент можна помітити», — додали жінка.

Що відомо про нападників?

Кіцай заявила, що за допомогою соцмереж та небайдужих поляків провела власне розслідування й нібито встановила дані нападників.

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«Є ознаки того, що один з нападників — це чоловік, який нещодавно звільнився з в’язниці, він відбував покарання за те, що побив та скинув якусь людину з балкону», — сказала пані Каріна.

Реакція українського консульства

На напад відреагували в Генеральному консульстві України у Вроцлаві. Там закликали польських правоохоронців оперативно розслідувати інцидент і заявили про збільшення кількості випадків агресії щодо українців у Польщі.

«Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає до оперативної реакції польських правоохоронців на черговий інцидент, внаслідок якого, за інформацією ЗМІ та соціальних мереж, постраждали громадяни України. Змушені констатувати, що останнім часом у Польщі почастішали випадки насильства та агресії, жертвами яких стають громадяни України. Кожен такий випадок потребує ретельного розслідування та належної правової оцінки«, — повідомило консульство у соцмережі.

Що заявила поліція про напад у Вроцлаві?

Підкомісарка Олександра Фреус із Міського управління поліції у Вроцлаві повідомила виданню polsatnews.pl, що правоохоронці встановлюють осіб, причетних до побиття двох українців у Вроцлаві, та вживають заходів для їхнього затримання. За словами Фреус, постраждалими є чоловік і жінка, які офіційно дали свідчення в понеділок.

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За попередніми даними поліції, напад міг бути скоєний на національному ґрунті.

«Усе вказує на те, що це напад на національному ґрунті», — сказала підкомісарка.

Вона уточнила, що інцидент стався 26 липня у районі Закшув на вулиці Окуліцького.

Реакція мера Вроцлава на побиття українців

Із заявою також виступив мер Вроцлава Яцек Сутрик.

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«Я з величезним занепокоєнням і обуренням сприйняв інформацію про жорстокі напади у Вроцлаві, які, згідно з доступною інформацією, були мотивовані упередженням щодо національності. Хочу чітко сказати: у нашому місті немає і не буде згоди на насильство, мотивоване ненавистю, ксенофобією чи національними упередженнями. Кожна людина, незалежно від того, якою мовою вона розмовляє, звідки походить і у що вірить, має право почуватися у Вроцлаві в безпеці«, — заявив Сутрик.

Він наголосив, що напад на людину через її походження є атакою на всю спільноту, яку мешканці міста створюють разом. За словами міського голови, йдеться вже не про поодинокий інцидент, а про тривожний сигнал, на який Вроцлав має відреагувати рішуче.

«Постраждалим та їхнім близьким висловлюю співчуття і підтримку. Сподіваюся, що нападників швидко затримають і вони відповідатимуть за свої вчинки», — додав він.

Сутрик також закликав мешканців Вроцлава не залишатися байдужими до випадків насильства, мови ненависті та дискримінації. Він закликав реагувати на такі ситуації з урахуванням власної безпеки, повідомляти про них до відповідних служб, а за можливості — документувати інциденти та передавати матеріали поліції. На думку мера, кожна така реакція може допомогти запобігти новим проявам насильства.

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«Ці слова я також адресую всім політикам і публічним особам, які свідомо чи безвідповідально формують риторику, засновану на страху, упередженнях і розколі. Слова мають значення. Публічна риторика, яка вказує на людей як на «чужих» чи «гірших», може призвести до реального насильства. Відповідальність за безпеку та згуртованість спільноти також починається з відповідальності за мову публічних дебатів», — наголосив Сутрик.

До слова, у Польщі посилюють боротьбу зі злочинами на ґрунті ненависті проти українців, для чого поліція від цього року запровадила новий критерій оцінки ефективності розкриття таких справ. Від травня правоохоронці окремо обліковують правопорушення проти українців, а від лютого 2026 року Міністерство юстиції визначило 50 спеціалізованих підрозділів прокуратури для їхнього розслідування.

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