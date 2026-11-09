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Кривава стрілянина у Кракові: нападник помер у лікарні від отриманих поранень
У лікарні помер стрілець, який влаштував криваву стрілянину у центрі Кракова. Перед тим від переніс кілька операцій.
Чоловік, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова, помер у лікарні в понеділок, 9 листопада. Перед тим він переніс кілька операцій.
Про це повідомили в поліції Малопольського воєводства.
«Повідомляємо, що винуватець трагічних подій сьогодні рано-вранці помер у лікарні», — заявили правоохоронці.
Відомо, що вогонь відкрив 24-річний Міхал Оксінський. Під час затримання нападника поранили.
Що відомо про стрілянину
У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його.
Внаслідок нападу в центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.
Сам нападник переніс кілька операцій. На відео, опублікованих в Інтернеті, видно, як нападник падає на землю під час перестрілки зблизька, під час якої поліцейські стріляли з пістолетів.
Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що тіла двох жінок та одного чоловіка були знайдені в будинку стрільця в Островеці-Свєнтокшиському, трохи менше ніж за 200 кілометрів на північ від Кракова. Є вагомі ознаки того, що це члени його найближчої родини. Для огляду будинку стрілка було використано дрон через потенційні загрози безпеці. В його оселі може бути значна кількість зброї. Мешканців було евакуйовано з будівлі, де жив стрілець. Туди увійшли співробітники антитерористичної служби.
Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що з великим занепокоєнням стежить за повідомленнями про трагедію в центрі Кракова, та висловив співчуття родинам загиблих. А 8 та 9 листопада оголосили національну жалобу.