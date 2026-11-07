Кривава стрілянина в центрі Кракова: чоловік відкрив вогонь по людях просто з авто, є загиблі (оновлено)

Краків / © pixabay.com/DzidekLasek

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У центрі польського міста Краків сталася стрілянина, внаслідок якої є загиблі та поранені. Інцидент стався на Головному Ринку — одній із найвідоміших туристичних площ міста. На місце події прибули поліція, рятувальники та медики, територію оточили.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita з посиланням на інформацію Польського агентства преси (PAP) та інших місцевих ЗМІ.

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За попередніми повідомленнями, стрілянина спричинила паніку серед перехожих.

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Для надання допомоги постраждалим на площу прибув гелікоптер Повітряної швидкої допомоги.

Обставини інциденту, точна кількість загиблих і поранених, а також мотиви нападників наразі з’ясовуються.

Очевидці повідомляють, що вогонь по людях відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту двоє людей загинуло, ще 10 отримали поранення.

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Головне управління поліції Кракова оголосило про затримання підозрюваного у стрілянині. Під час операції двоє поліціянтів зазнали поранень.

Нагадаємо, раніше у Йорданії похоронна церемонія завершилася трагедією після того, як невідомі озброєні люди влаштували стрілянину біля церкви. Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще 40 зазнали поранень.

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