Смертельна стрілянина в центрі Кракова: з’явилися подробиці нападу, Туск назвав його терактом

Стрілянина в Кракові / © із соцмереж

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З’явилися нові подробиці кривавої стрілянини, що сталася на в центрі польського міста Кракова, де загинули п’ятеро людей, ще понад десяток отримали поранення.нападник був озброєний карабіном з оптичним прицілом.

Про це повідомляє Polsat News та інші польські ЗМІ.

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За словами очевидців, нападник, імовірно, використовував карабін Haenel CR або аналогічну зброю на базі платформи AR-15, оснащену оптичним прицілом. На ньому був камуфляж польської армії, каска та бронежилет.

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Один з очевидців розповів Polsat News, що обличчя стрільця було повністю приховане.

«Він був одягнений, я не знаю, чи то був шолом, чи якась маска, але його не було видно, не було видно його обличчя. Він, ймовірно, був одягнений у темний одяг, дуже темний», — розповів свідок.

Під час затримання один із поліцейських вступив у протистояння зі зловмисником, ризикуючи власним життям. За повідомленнями ЗМІ, правоохоронець сім разів вистрілив у підозрюваного, зупинивши нападника. Його дії, як зазначається, допомогли запобігти ще більшій кількості жертв.

Стрілець дістав вогнепальне поранення та був доставлений до лікарні. За даними польських медіа, йому провели операцію, після якої він перебуває у стабільному стані.

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Речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Ґалецька підтвердила, що внаслідок трагедії загинули п’ятеро людей, а ще кільканадцять постраждали. Міністр внутрішніх справ Марцин Кєрвінський вирушив до Кракова.

Воєвода Малопольського воєводства Ян Кленчар згодом повідомив, що кількість жертв стрілянини зросла до шести. Він також сказав, що за життя 12 поранених борються лікарі.

У Мережі публікують відео з місця стрілянини, на яких жертвам надають медичну допомогу.

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Туск назвав стрілянину «терактом»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримує оперативну інформацію про ситуацію в Кракові від міністра внутрішніх справ. Коментуючи трагедію, глава уряду назвав її терактом і заявив, що поліція розслідує всі обставини нападу.

«Міністр внутрішніх справ тримає мене в курсі ситуації в Кракові після трагічної стрілянини», — написав Туск.

Як відреагував Навроцький

Президент Польщі Кароль Навроцький також відреагував на події. У заяві, оприлюдненій у соцмережі X, він зазначив, що з великим занепокоєнням стежить за повідомленнями про трагедію в центрі Кракова, та висловив співчуття родинам загиблих.

«Мої думки — з жертвами, постраждалими та їхніми сім’ями. Я залишаюся на зв’язку з відповідними службами та очікую повного з’ясування обставин цих драматичних подій», — заявив Навроцький.

За словами президента, до Кракова також вирушив голова Бюро національної безпеки. Навроцький наголосив, що безпека поляків є абсолютним пріоритетом.

Поліція продовжує з’ясовувати обставини стрілянини та мотиви нападника.

Нагадаємо, раніше польські спецслужби затримали шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російською розвідкою та незаконному постачанні матеріалів для виробництва озброєння до Росії.

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