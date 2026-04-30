Кривава вечірка: іменинник застрелив трьох гостей через святкову традицію

Традиція розмазувати торт по обличчю іменинника коштувала життя трьом чоловікам

Реклама

В індійському місті Буландшахр 33-річний чоловік застрелив трьох своїх друзів під час святкування власного дня народження у тренажерному залі через те, що вони жартома розмазали святковий торт по його обличчю. Місцева поліція офіційно підтвердила шокувальні мотиви цього вбивства та кинула додаткові сили на пошук озброєного втікача.

Про обставини цієї безглуздої трагедії та перебіг поліцейського розслідування пише Oddity Central.

Раптова агресія замість свята

За словами очевидців, інцидент трапився минулої суботи, 25 квітня, в районі Хурджа, коли друзі 33-річного Джіту Сайні вирішили підтримати популярну традицію та вимазати іменинника десертом. Однак чоловік сприйняв цей жест вкрай вороже, через що між ним та трьома його товаришами спалахнула серйозна словесна перепалка.

Реклама

Брат одного із загиблих згодом розповів журналістам, що того вечора розлючений іменинник навіть телефонував йому зі скаргами на неповагу та нецензурну лайку з боку гостей. Чоловік пообіцяв владнати конфлікт наступного ранку, оскільки був зайнятий на весіллі, проте Джіту вирішив не чекати та покинув спортзал, щоб повернутися вже зі зброєю.

Стрілянина та пошуки підозрюваного

Згодом розлючений іменинник повернувся на місце вечірки разом із групою спільників та раптово відкрив вогонь із власної зареєстрованої зброї по своїх кривдниках. Представник місцевої поліції повідомив пресі, що правоохоронці негайно прибули на виклик, проте врятувати постраждалих не вдалося — всі троє молодих людей померли в лікарні від отриманих критичних поранень.

Після скоєного нападник разом зі своїми поплічниками втік з місця злочину, скориставшись загальною панікою. Наразі слідчі вже затримали для допиту понад п’ятнадцять осіб, однак головний підозрюваний досі переховується від правосуддя.

Реклама

Новини партнерів