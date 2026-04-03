Криваве небо та дощі з бруду: пилова буря з Африки паралізувала морські курорти (фото)

Пилова буря в Туреччині / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Середземноморські курорти опинилися в полоні аномальної стихії. Після масштабного затьмарення на грецьких островах, потужна хмара пилу з Північної Африки накрила узбережжя Туреччини.

Про наслідки стихії в Анталії та сусідніх провінціях повідомляє турецьке видання Konya Haberci.

Анталія та Аланія в епіцентрі стихії

Небо над Анталією змінило колір на моторошний сірий та помаранчевий відтінки. Видимість впала настільки, що знамениті гори Бейдаглари повністю зникли з поля зору.

Реклама

Метеорологи фіксують в Анталії найвищий рівень забруднення по всій країні — концентрація пилу сягнула 217 мікрограмів на кубічний метр.

У популярній серед туристів Аланії ситуація ще гірша. Там пил змішався з опадами, утворивши справжні «брудові дощі». Автомобілі місцевих мешканців миттєво вкрилися товстим шаром багнюки, що сильно ускладнило рух транспорту.

Водночас у місті Манавгат пилова буря супроводжувалася не лише дощем, а й короткочасним градом. На пішохідних доріжках навколо античного міста Сіде утворилися калюжі з багнюки.

Хмара рухається далі

Африканський пил не зупиняється на узбережжі та просувається вглиб країни. Головне метеорологічне управління Туреччини вже випустило штормове попередження для Газіантепа та південно-східних регіонів.

Реклама

Очікується, що небезпечне явище триматиметься щонайменше до обіду суботи. Владі довелося попередити мешканців про серйозне зниження якості повітря та можливі перебої в роботі транспорту.

Перед Великоднем небо стало «кривавим»

Першим під удар стихії 1 квітня потрапив грецький острів Крит. Там через густий африканський пісок із Сахари видимість впала до 1000 метрів. Це змусило аеропорти масово скасовувати та перенаправляти рейси напередодні католицького Великодня.

Крім того, штормовий вітер спричинив серйозні руйнування: торнадо перекинув вантажівку, вирвав дерева з корінням та пошкодив сільськогосподарські теплиці. В Ієрапетрі величезні хвилі обрушилися на прибережні будинки.

У багатьох містах Криту рівень пилу зріс до понад 1000 мікрограмів на кубічний метр. Повітря стало задушливим, а «брудні» дощі вкрили шаром рудого пилу вулиці, створивши вкрай небезпечні умови для місцевих жителів.