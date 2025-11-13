Криваве «сафарі на людей»: європейців підозрюють у платних снайперських вбивствах цивільних у Боснії

Облога Сараєва / © Wikimedia

Групи чоловіків з Італії, Німеччини, Франції та Британії могли брати участь у «сафарі на людей» в обложеному Сараєво. Наразі італійські слідчі встановлюють осіб, причетних до цих кривавих злочинів, скоєних під час війни в Боснії.

Італія проводить розслідування ймовірної участі своїх громадян у снайперських убивствах у Сараєво в 1990-х роках. За матеріалами справи, окремі італійці платили військовим армії боснійських сербів, щоб отримати можливість стріляти по мирних жителях міста.

Сараєво, яке перебувало в облозі з 1992 по 1996 рік, розташоване у низині, що дозволяло бойовикам безперешкодно вести вогонь із гірських позицій.

Загалом під час війни в місті загинули понад 10 тисяч людей. Снайпери, які стріляли навмання, стали символом жаху тієї облоги — їхні жертвами ставали навіть діти.

За свідченнями очевидців, громадяни Італії, Німеччини, Франції та Британії приїжджали до Боснії спеціально для так званого «снайперського туризму». Підрозділи боснійських сербів супроводжували цих «туристів» за гроші до околиць міста, після чого ті відкривали вогонь по цивільних мешканцях.

Італійські прокурори на чолі з Алессандро Гоббі зараз встановлюють особи підозрюваних. Деяких уже ідентифіковано. У 17-сторінковому звіті йдеться, що серед них був чоловік із Турина, один із Мілана та ще один — із Трієста.

Одного зі снайперів, який у 1993 році вів вогонь по цивільних із пагорбів над Сараєво, вже ідентифіковано. Як з’ясувалося, це був власник приватної клініки, що спеціалізувалася на естетичних операціях.

До розслідування долучилася і влада Боснії. Колишня мер Сараєво Бенджаміна Карич передала офіційний звіт італійській стороні для подальших дій.

Раніше повідомлялося, що трибунал ООН з військових злочинів у колишній Югославії остаточно підтримав довічне ув’язнення колишнього генерала армії боснійських сербів Ратко Младича, відомого також за прізвиськом «боснійський різник».

Ми раніше інформували, що Британія погодилася розмістити в одній зі своїх в’язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, засудженого на довічний термін за геноцид у Сребрениці для відбуття покарання.