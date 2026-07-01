«Криваві монстри»: Захарова в істериці накинулася на українських біженців за кордоном

Марія Захарова / © Associated Press

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У Кремлі вирішили відреагувати на вибух у Монако, де, найімовірніше, було скоєно замах на українського підсанкційного олігарха Вадима Єрмолаєва. Офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова знайшла винних та в абсурдній манері назвала українських біженців «кривавими монстрами».

Цинічну заяву речниці російського МЗС публікують пропагандистські ЗМІ.

Російська дипломатка звинуватила Захід у тому, що вони надають допомогу українцям, які втікають через війну Путіна.

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«Але питання ще й у тому, кого вони взагалі там назбирали? За яким принципом вони там надають усі ці дозволи на проживання, роздають свої паспорти тощо? Це що, найкращі люди планети. Захід несе відповідальність за кривавих монстрів», — вибухнула цинічною заявою Захарова.

Замах на Єрмолаєва у Монако — останні новини

Нагадаємо, у Монако ввечері 29 червня біля одного з житлових будинків пролунав вибух, коли там перебував український олігарх із Дніпра Вадим Єрмолаєв. Прокуратура Ніцци розпочала розслідування за фактами щодо злочинного угруповання, зберігання та використання вибухових речовин, однак там відкидають версію терористичного нападу.

Одразу, за даними ЗМІ, разом із мільярдером були його дружина та син. Втім, згодом стало відомо, що Єрмолаєв був із іншою жінкою. Як пише The Sun, під час вибуху із олігархом була його коханка — 46-річна Анна Насобіна. Через вибух їй ампутували обидві ноги. Вона у важкому стані.

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