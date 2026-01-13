Криваві протести в Ірані: чи є серед загиблих українці

Чи постраждали українці під час масштабних протестів в Ірані: відповідь МЗС / © Associated Press

За попередньою інформацією, серед постраждалих унаслідок протестів в Ірані.

Про це пише hromadske з посиланням на дані МЗС.

«Станом на ранок 13 січня, інформація щодо наявності серед загиблих, постраждалих або затриманих громадян України до посольства України в Ірані не надходила», — зазначили у дипустанові.

У міністерстві додали, що посольство України в Ірані подовжує моніторити ситуацію.

Нагадаємо, що в Іран тривають найбільші за 50 років протести. За даними правозахисних організацій Iran Human Rights та Iran International, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі людей.