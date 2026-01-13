- Дата публікації
-
- Світ
- 379
- 1 хв
Криваві протести в Ірані: чи є серед загиблих українці
У МЗС повідомили, чи є серед тисяч жертв в Ірані українці.
За попередньою інформацією, серед постраждалих унаслідок протестів в Ірані.
Про це пише hromadske з посиланням на дані МЗС.
«Станом на ранок 13 січня, інформація щодо наявності серед загиблих, постраждалих або затриманих громадян України до посольства України в Ірані не надходила», — зазначили у дипустанові.
У міністерстві додали, що посольство України в Ірані подовжує моніторити ситуацію.
Нагадаємо, що в Іран тривають найбільші за 50 років протести. За даними правозахисних організацій Iran Human Rights та Iran International, за 16 днів антиурядових загальнонаціональних протестів там могли загинути тисячі людей.