"Кривавий челендж" серед школярів?: у Варшаві стався новий напад із ножем

Поліція в Польщі / © depositphotos.com

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У суботу, 10 жовтня, у Варшаві 21-річна жінка напала з ножем на двох 17-річних дівчат у комплексі навчальних закладів для дорослих. Згодом стало відомо ще про одну постраждалу — 24-річну жінку. Інцидент стався на тлі серії ножових нападів у польських школах і поширення чуток про небезпечний «челендж» серед учнів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на інформацію польських ЗМІ та правоохоронців.

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За даними видання Polsat News, інцидент стався в комплексі навчальних закладів для дорослих на вулиці Мінській у варшавському районі Прага-Південь. Повідомлення про напад надійшло до поліції близько 12:30 у суботу.

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Одна з 17-річних дівчат отримала різані рани передпліччя. Її доправили до лікарні, однак, за наявною інформацією, загрози її життю немає.

Згодом з’явилися повідомлення про ще одну постраждалу — 24-річну жінку. Таким чином, загальна кількість потерпілих унаслідок інциденту зросла до трьох.

На місці працюють правоохоронці та інші відповідні служби. Вони встановлюють точні обставини нападу, збирають докази та з’ясовують мотиви 21-річної підозрюваної.

Чутки про небезпечний челендж

Напад у Варшаві стався на тлі кількох ножових атак у польських навчальних закладах, зафіксованих протягом останніх днів. Під час одного з попередніх інцидентів загинула людина, також є поранені.

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Додаткову тривогу викликала інформація про те, що один із нападників мав на голові шолом із камерою для трансляції відео. Після цього в соціальних мережах почали поширюватися припущення про існування небезпечного «челенджу», учасники якого нібито вчиняють напади в школах.

Увечері в четвер, 8 жовтня, у соцмережах також з’явилися повідомлення про так звану «криваву п’ятницю» — нібито заплановану на 9 жовтня серію нападів на навчальні заклади.

Однак офіційного підтвердження того, що ножові атаки є частиною організованого челенджу або скоординованої серії злочинів, немає. Поліція розслідує окремі інциденти та перевіряє обставини кожного з них.

Уряд Польщі посилює заходи безпеки

Через серію нападів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 8 жовтня скликав термінову нараду за участю міністрів внутрішніх справ, освіти та охорони здоров’я.

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Польська поліція оголосила про посилене патрулювання біля початкових і середніх шкіл по всій країні. Ці заходи мають підвищити безпеку учнів і працівників навчальних закладів на тлі повідомлень про можливі нові загрози.

Нагадаємо, у Польщі поліція затримала 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масових погроз щодо атак на навчальні заклади країни, запланованих під назвою «кривава пʼятниця».

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