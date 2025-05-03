Кривавий інцидент на фестивалі: внаслідок тисняви є загиблі

Фестиваль в Індії / © скриншот з відео

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У штаті Гоа, Індія, під час святкування фестивалю Shri Lairai Zatra в храмі сталася тиснява, що призвела до шести загиблих і 55 постраждалих. Інцидент стався в п’ятницю ввечері в селі Ширгао, де сотні людей взяли участь у традиційних заходах, зокрема в ходьбі по вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Тиснява сталася в п’ятницю ввечері під час щорічного фестивалю Shri Lairai Zatra були свідками релігійної церемонії, і шаленство, викликане ритуалом, спровокувало тисняву», — сказав офіцер поліції в столиці штату Гоа Панджім Чадонкар.

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За його словами, шість осіб загинули, а вісім отримали тяжкі поранення. Це типова ситуація для Індії, де через величезні натовпи на релігійних зібраннях часто трапляються трагедії через нехтування заходами безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що внаслідок тисняви на фестивалі Маха Кумбха Мела в Індії загинули не менше 30 осіб, ще 60 отримали травми.