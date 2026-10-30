Кривавий напад у польському автобусі: двоє українців дістали численні ножові поранення

Затриманий за напад на українців у Польщі / © Районне управління поліції Варшава V

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У столиці Польщі Варшаві 30-річний місцевий мешканець напав із ножем на двох громадян України, які їхали міським автобусом, і завдав їм численних колотих та різаних поранень. За даними поліції, напад був скоєний на ґрунті національної неприязні.

Про це повідомила поліція Варшави.

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Інцидент стався ще в середині жовтня в одному з автобусів громадського транспорту Варшави. За інформацією правоохоронців, чоловік напав із ножем на двох пасажирів — громадян України — та завдав їм численних ударів.

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Обидва потерпілі дістали колоті й різані поранення, з якими їх доправили до лікарні. Нападник утік із місця події ще до прибуття поліцейських.

Як встановили слідчі, причиною нападу стала національна належність потерпілих.

Підозрюваний переховувався в лісі

Після нападу поліцейські розпочали розшук зловмисника. Правоохоронці району Бєляни досить швидко встановили його особу, однак пошук місця перебування чоловіка потребував тривалої оперативної роботи.

Співробітники кримінального відділу протягом багатьох днів збирали й перевіряли інформацію, аналізували матеріали та відпрацьовували нові зачіпки.

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У результаті вони з’ясували, що 30-річний підозрюваний переховувався на території лісового масиву в районі Бєлян.

«Завдяки інтенсивній оперативній роботі та залученості правоохоронців чоловіка затримали на Бєлянах минулими вихідними», — повідомили у варшавській поліції.

© Районне управління поліції Варшава V

Після затримання його доправили до районного відділку поліції та помістили до камери тимчасового тримання.

Чоловікові висунули три обвинувачення

Після збирання доказів 30-річному чоловікові висунули три обвинувачення. Два з них безпосередньо стосуються нападу на громадян України.

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Зокрема, йому інкримінують замах на заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, а також заподіяння тілесних ушкоджень, які спричинили розлад здоров’я тривалістю понад сім днів. За версією слідства, ці злочини були скоєні через національну належність потерпілих.

Поліція також встановила, що підозрюваний діяв в умовах рецидиву. Раніше він уже відбував покарання за аналогічний умисний злочин: за вироком Районного суду Варшава-Жолібож його позбавили волі, і він відбував це покарання з перервами від квітня 2021-го до лютого 2023 року.

Третє обвинувачення стосується погроз на адресу іншого чоловіка. Цей епізод стався ще в серпні 2024 року в одному із закладів на вулиці Шекспіра. За даними поліції, погрози викликали у потерпілого обґрунтоване побоювання, що їх можуть здійснити. У цій справі підозрюваний не з’являвся за викликами прокуратури. Цей злочин йому також інкримінують як скоєний в умовах рецидиву.

За сукупністю інкримінованих злочинів чоловікові загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі.

За клопотанням прокуратури суд обрав 30-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці.

Нагадаємо, раніше у Польщі група підлітків напала на 12-річного українця. За словами матері хлопця, нападники розпорошили йому в обличчя та рот перцевий газ після того, як дізналися, що він з України.

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