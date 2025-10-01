Кривавий напад зупинив Октоберфест на 7 годин: чоловік розстріляв свою сім’ю і підпалив будинок

ніецька поліція / Ілюстративне фото / © Reuters

Реклама

У Мюнхені 57-річний чоловік намагався вбити свою родину з використанням саморобної зброї та вибухівки, а потім наклав на себе руки. Внаслідок цієї трагедії та через виявлену записку з розпливчастою погрозою на адресу Октоберфесту влада була змушена закрити всесвітньо відомий пивний фестиваль на сім годин.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву поліцію.

Кривава родинна драма та загроза вибуху

Напад розпочався ще до світанку в середу, 1 жовтня. Місцевий мешканець, ім’я якого не називають, відкрив вогонь по своїх батьках у північному районі Лерхенау, використовуючи саморобну зброю.

Реклама

Поліція вважає, що він, імовірно, убив свого 90-річного батька, тіло якого не вдалося витягти з будинку, що горів. Його 81-річна мати була поранена і доставлена до лікарні, зараз її життю нічого не загрожує. Крім того, нападник поранив свою 21-річну доньку, яку врятували пожежники з першого поверху, коли вона хотіла вистрибнути у вікно з будинку, охопленого полум’ям.

Після стрілянини чоловік підпалив будинок, який, як виявилося, також був замінований вибухівкою — ймовірно, гранатами на розтяжках. До того ж нападник мав при собі рюкзак з вибухівкою, з яким він втік з місця злочину.

Чому закрили Октоберфест

Причиною тимчасового закриття найбільшого пивного фестивалю світу стала записка, залишена нападником у сусідній поштовій скриньці. У ній містилася розпливчаста погроза на адресу мюнхенського свята.

Після виявлення записки влада мобілізувала близько 500 правоохоронців, пожежників та рятувальників. Хоча нападник був швидко знайдений поліцейським гелікоптером у парку біля озера, де він скоїв самогубство, мер Мюнхена Дітер Райтер ухвалив рішення про тимчасове закриття Октоберфесту як запобіжний захід.

Реклама

«Виявилося, що це була винятково сімейна справа, якою б незрозумілою вона не здавалася,» — заявив міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн, підкресливши, що жодних ознак політичного чи релігійного мотиву не було виявлено.

Фестиваль, який цього року триває з 20 вересня по 5 жовтня, відновив свою роботу лише у другій половині дня після того, як влада дала дозвіл на продовження заходу. У 2024 році Октоберфест відвідали 6,7 мільйона людей. Не виключено, що цього року цифри можуть бути ще більшими.

Варто зазначити, що в 1980 році фестиваль став місцем кривавого теракту з використанням саморобної бомби, здійсненого ультраправою групою. Внаслідок цієї трагедії загинуло 13 людей і понад 200 було поранено.

Нагадаємо, це вже друге тимчасове закриття Октоберфесту цього року. На вихідних, 28 вересня, організаторам довелося зупинити допуск відвідувачів на Терезієнвізе через критичне переповнення. Увечері суботи на території фестивалю одночасно перебувало близько 300 тисяч людей, що унеможливило прохід на деяких ділянках.