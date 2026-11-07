Кривавий теракт у Кракові: що відомо про стрільця, який убив шістьох людей

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

Реклама

Польська поліція встановила особу чоловіка, який влаштував криваву стрілянину на Головному Ринку в центрі Кракова. Ним виявився громадянин Польщі, найімовірніше, 24-річний житель Свентокшиського воєводства. Він відкрив вогонь по випадкових перехожих із довгоствольної зброї військового типу, а під час затримання продовжував стріляти навіть після поранення.

Про це повідомляє видання Polsat News із посиланням на речницю Комендатури воєводської поліції у Кракові Катажину Цісло.

Реклама

За словами представниці поліції, нападником був один чоловік — інформація про можливу участь кількох стрільців не підтвердилася.

Реклама

«Ми знаємо, що це громадянин Польщі, найімовірніше, 24-річний житель Свентокшиського воєводства. Він заїхав на площу Головного Ринку в Кракові на чорному Subaru й почав стріляти по випадкових перехожих», — повідомила Цісло.

За попередніми даними, зловмисник використовував карабін AR-15 — зброю військового типу. Під час огляду автомобіля правоохоронці також виявили інші одиниці зброї та значну кількість боєприпасів.

Поліція припускає, що чоловік був одягнений у бронежилет. Водночас слідчі поки не встановили мотивів його дій.

«Усе вказує на те, що це випадкові жертви. Думаю, його метою не була стрілянина по конкретних людях. Він просто стріляв по перехожих», — зазначила речниця. За її словами, інформації про загиблих або постраждалих дітей наразі немає.

Реклама

Стрілець поранив двох поліцейських

Як повідомила Катажина Цісло, нападника затримали на перехресті вулиць Дєтля та Страдом’я. Під час поліцейської операції правоохоронці відкрили по ньому вогонь, однак навіть після влучань чоловік продовжував відстрілюватися.

Унаслідок перестрілки поранень зазнали двоє поліцейських. Один із них перебуває у тяжкому стані в лікарні.

Самого стрільця також госпіталізували. За інформацією поліції, на момент пресконференції його оперували в одній із краківських лікарень.

Правоохоронці підтвердили, що внаслідок нападу загинули шестеро людей, ще кільканадцять постраждали. На місці трагедії продовжують працювати слідчі та фахівці криміналістичної лабораторії.

Реклама

Поліція закликала жителів і гостей Кракова не наближатися до місця стрілянини, щоб не перешкоджати розслідуванню та не знищувати можливі докази. Для збору свідчень очевидців на Головному Ринку встановили спеціальний автобус, куди запрошують усіх, хто бачив напад або має важливу для слідства інформацію.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що українці не постраждали внаслідок кривавої стрілянини в центрі польського Кракова.

Новини партнерів

Новини партнерів