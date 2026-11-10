Кривавий теракт у Кракові: стрілець вбив свою 21-річну сестру-художницю

Стрілянина у центрі Кракова / © Associated Press

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У центрі Кракова 7 листопада чоловік влаштував стрілянину. Сестра стрільця, яку він убив разом із батьками, була польською художницею та навчалася на третьому курсі Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка.

Про це повідомляє Onet.

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За даними журналістів, окрім шістьох людей, убитих на площі Ринок у Кракові, стрілець убив 53-річного батька, 52-річну матір та 21-річну сестру Магдалену Оксіньську. Тіла членів родини стрільця виявили в будинку після його затримання.

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Магдалена вивчала живопис в Академії образотворчих мистецтв у Кракові. Ректор навчального закладу Анджей Беднарчик наголосив, що трагедія глибоко вразила університетську громаду.

«Ніщо вже не буде таким, як раніше. Наша академічна спільнота боляче поранена. Тільки разом ми можемо відновитися», – написав Анджей Беднарчик.

Магдалена Оксіньська / © Onet

Польський архітектор Павко Крайка відзначив талант Магдалени Оксіньської. У 11 років вона отримала відзнаку на Міжнародному дитячо-юнацькому літературному конкурсі імені Ванди Хотомської, а у 13 років перемогла в Національному художньому конкурсі «Намальовано поезією». У 2024 році Магдалена отримала стипендію старости Островецького повіту в мистецькій категорії.

«Вона успішно представила свої роботи на персональних і групових виставках, а також у приватних галереях, що принесло їй комерційний успіх», – написав Павко Крайка.

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Одна з робіт Магдалени Оксіньської / © Onet

Що відомо про стрілянину

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його.

Внаслідок нападу в центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що тіла двох жінок та одного чоловіка були знайдені в будинку стрільця в Островеці-Свєнтокшиському, трохи менше ніж за 200 кілометрів на північ від Кракова.

Згодом виявилося, що це його родина. Польські журналісти з посиланням на високопоставленого поліцейського, обізнаного з подробицями справи, повідомили, що сім’я Міхала Оксінського, а саме 53-річний батько, 52-річна мати та сестра, мали вогнепальні поранення голови. Тіла знайшли в ліжках. Також було застрелено двох котів.

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На стіні висів жовтий прапор зі змією, так званий прапор Гадсдена. Історичний прапор 18 століття у Сполучених Штатах. Це зображення гримучої змії на жовтому тлі.

Сам нападник переніс кілька операцій. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні від отриманих поранень.

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