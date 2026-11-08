Кривавий теракт у Кракові: у якому стані стрілець після операцій та які його мотиви

Стрільця з Кракова кілька разів оперували / © Associated Press

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У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, вбив шістьох людей на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його. Зараз стрілець перебуває у «стабільному, але дуже критичному стані» після кількох операцій.

Про це пише Reuters.

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«Усе вказує на те, що стрілець перебував під впливом ультраправої ідеології. Це питання також буде предметом розслідування», – заявив міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський на брифінгу для преси.

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Внаслідок нападу в центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.

Поліція повідомила, що один із загиблих, особу якого було ідентифіковано на даний момент, є громадянином Великої Британії.

Речник міністерства внутрішніх справ заявив, що п'ятеро іноземних громадян, поранених унаслідок стрілянини, були з Австрії, Німеччини, Португалії, Росії та Великої Британії.

Речник Малопольського воєводства, південного регіону, де розташований Краків, повідомив, що поранені поліцейські перебувають у стабільному стані після перенесеної операції, а міністр юстиції закликав до здати кров для одного з поранених офіцерів.

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Речник додав, що стрілець перебуває у «стабільному, але дуже критичному стані» після кількох операцій. На відео, опублікованих в Інтернеті, видно, як нападник падає на землю під час перестрілки зблизька, під час якої поліцейські стріляли з пістолетів.

Тіла в будинку нападника

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що тіла двох жінок та одного чоловіка були знайдені в будинку стрільця в Островеці-Свєнтокшиському, трохи менше ніж за 200 кілометрів на північ від Кракова.

«Є вагомі ознаки того, що це члени його найближчої родини», – заявив Туск на кризовій нараді.

Він сказав, що для огляду будинку стрілка було використано дрон через потенційні загрози безпеці. В його оселі може бути значна кількість зброї.

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Мешканців було евакуйовано з будівлі, де жив стрілець. Туди увійшли співробітники антитерористичної служби.

Катажина Цісло, речниця місцевої поліції, сказала: «Стрілець був одягнений у військовий одяг та використовував військову зброю. У його автомобілі також було знайдено багато зброї та боєприпасів».

Речник поліції Анджей Фійолек повідомив, що нападник використовував гвинтівку AR-15 та мав ліцензію на вогнепальну зброю.

Розповіді очевидців

За даними поліції, ймовірним стрілком був 24-річний громадянин Польщі. Єдиний відомий винуватець інциденту перебуває під вартою поліції. Вони не назвали мотив стрілянини.

Поліція повідомила, що близько 15:00 вони почали отримувати повідомлення про те, що нападник відкрив вогонь з автомобіля та безладно стріляв по людях на площі в Кракові.

«Я бачив постріли з вікна з боку водія, і звідти йшов дим. Я побіг до поліцейської дільниці на головній ринковій площі. Коли я ввірвався всередину, там було повно людей, що ховалися на підлозі», – розповів чоловік, який назвався лише Конрадом і був свідком стрілянини.

67-річний чоловік на ім'я Юлек розповів, що бачив, як раптово з'явився темний автомобіль, перш ніж водій почав стріляти по групі людей і поїхав.

«Якби ми приїхали на дві хвилини раніше, нас могли б розстріляти», – сказав він.

Реакції на стрілянину

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримує оперативну інформацію про ситуацію в Кракові від міністра внутрішніх справ. Коментуючи трагедію, глава уряду назвав її терактом і заявив, що поліція розслідує всі обставини нападу.

Президент Польщі Кароль Навроцький також відреагував на події. У заяві, оприлюдненій у соцмережі X, він зазначив, що з великим занепокоєнням стежить за повідомленнями про трагедію в центрі Кракова, та висловив співчуття родинам загиблих. А 8 та 9 листопада оголосять національну жалобу.

«Мої думки з жертвами, пораненими та їхніми родинами», – написав він.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та назвав її «шокуючою». «Від імені українського народу та особисто я висловлюю щирі співчуття родинам та близьким жертв», – написав він.

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас назвала це «трагедією, яка відчуватиметься далеко за межами Польщі».

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