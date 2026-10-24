Кривава розправа під час похорону: посеред церкви розстріляли майже 50 людей

Теракт у Йорданії / © Associated Press

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У Йорданії похоронна церемонія завершилася трагедією після того, як невідомі озброєні люди влаштували стрілянину біля церкви. Внаслідок нападу семеро людей загинули, ще 40 зазнали поранень. Силовики розшукують нападників, а влада країни заявляє про терористичний характер злочину.

Про це повідомляє Reuters.

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Збройний напад стався у п’ятницю, 23 жовтня, в губернаторстві Карак, де в церкві Хамуд відбувалося прощання з померлим. У момент стрілянини там зібралися десятки людей.

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За інформацією місцевого Міністерства охорони здоров’я, поранення отримали 40 осіб. Значна частина постраждалих досі потребує медичної допомоги.

Очільник Управління громадської безпеки Абдалла аль-Маайтах повідомив, що правоохоронці продовжують операцію з пошуку причетних до нападу. Наразі про затримання підозрюваних не повідомляється.

Міністр внутрішніх справ Мазін Аль-Фаррайє поклав відповідальність за стрілянину на екстремістів. Водночас посадовець застеріг від передчасних висновків щодо їхньої можливої належності до терористичних організацій. За його словами, поки немає підтверджень зв’язків нападників із конкретними угрупованнями всередині країни чи за кордоном.

Жодне радикальне угруповання публічно не заявило про свою причетність до злочину.

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Стрілянина під час похорону: що розповіли очевидці

Про перебіг атаки свідчать записи камер спостереження та розповіді людей, які перебували поблизу храму.

Державний телеканал «Аль-Мамлака» показав кадри, на яких можна побачити трьох чоловіків зі зброєю. Вони відкрили вогонь у бік церкви, перебуваючи на тротуарі. Щоб сховатися, нападники використовували дерева та невисоку огорожу. Після цього вони попрямували до входу в будівлю.

Reuters перевірив місце знімання за характерними деталями території навколо храму та підтвердив відповідність відео цій локації.

Халед Буркан, який прийшов на похорон, розповів місцевим журналістам, що стрілянина не припинялася кілька хвилин. У цей час на церемонії перебували десятки людей, які опинилися під вогнем.

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Ще один очевидець, Іхаб Аммарін, описав хаос, що виник після початку нападу. За його словами, люди падали від отриманих поранень, а навколо лунали крики.

«Люди плакали, голосили, кричали — це важко описати», — розповів він.

Після стрілянини територію церкви взяли під контроль правоохоронці. Тим часом біля державної лікарні Карака почали збиратися місцеві жителі, стурбовані долею постраждалих.

Один із присутніх, Хані Аль-Мбайдін, розповів, що трагедія приголомшила громаду. Він закликав державу не обмежуватися пошуком виконавців, а також дослідити причини поширення радикальних ідей, особливо серед молодого покоління.

Король Йорданії пообіцяв покарати винних

Напад викликав реакцію найвищого керівництва країни. Король Абдалла II прибув до Карака вже за кілька годин після трагедії та пообіцяв, що причетні до вбивств відповідатимуть за свої дії.

Монарх наголосив, що спроби посіяти ворожнечу серед йорданців за допомогою насильства не матимуть успіху. Він також заявив про намір влади жорстко протидіяти терористичним загрозам.

Прем’єр-міністр Джафар Хассан, коментуючи подію в соцмережі X, назвав причиною трагедії екстремістську ідеологію.

«Це результат терористичної ідеології та сліпого екстремізму, і ми не дозволимо суспільству піти цим шляхом», — зазначив він

Із засудженням атаки виступили й міжнародні представники.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш наголосив на неприпустимості насильства проти мирних жителів, зокрема в місцях проведення релігійних обрядів.

Своєю чергою посол США при ООН Майк Волц охарактеризував подію як жорстокий напад на молитовний дім.

Наскільки поширені такі напади в Йорданії

Стрілянина в Караку стала нетиповою подією для Йорданії, де подібні атаки на релігійні громади фіксують нечасто.

Попри відносну внутрішню стабільність, країна протягом останніх років стикалася із загрозами з боку радикальних ісламістських угруповань. Представники влади неодноразово заявляли, що силовикам вдавалося вчасно викривати та зривати підготовку нападів.

Йорданія підтримує тісне партнерство зі Сполученими Штатами, зокрема у сфері боротьби з тероризмом.

Християнська громада становить невелику частину населення королівства. Водночас Йорданія має важливе значення для християнських паломників завдяки розташованим на її території біблійним місцям.

Безпекова ситуація в регіоні цього року додатково ускладнилася через протистояння навколо Ірану. Йорданія була серед держав, які постраждали від іранських атак після американських та ізраїльських ударів по Ірану в лютому.

Нагадаємо, раніше у США 16-річний підліток відкрив стрілянину в початковій школі Сільвер-Рейл у місті Бенд, штат Орегон. Унаслідок нападу загинули троє дітей віком 5, 8 та 11 років.

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