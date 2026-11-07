Кривавий теракт в Кракові: в будинку стрільця знайшли ще три тіла

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

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Чоловіком, який влаштував криваву стрілянину в центрі Кракова, називають 24-річного мешканця міста Островець-Свентокшиський Міхала О. Попри військовий одяг і використання довгоствольної зброї, він не був професійним військовим, а працював токарем. В його будинку виявлено тіла ще трьох убитих людей.

Про це повідомило видання Wirtualna Polska.

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Як з’ясували журналісти, перші припущення про військовий досвід зловмисника виникли через його зовнішній вигляд: під час нападу він був одягнений у камуфляжну куртку та інший одяг військового стилю.

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Наразі слідчі перевіряють різні версії щодо обставин нападу. Зокрема, з’ясовують, чи легально чоловік володів зброєю, чи мав військовий досвід, чи проходив психіатричне лікування та чи був пов’язаний з екстремістськими угрупованнями.

За даними видання, не виключається, що він діяв самостійно. Мотиви кривавої стрілянини поки залишаються невідомими.

У будинку краківського стрільця знайшли три тіла

Під час обшуку будинку чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова, правоохоронці виявили тіла трьох людей. Про це повідомили Polsat News у поліції.

Про можливе виявлення загиблих у будинку нападника раніше повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час наради служб у Кракові. За його словами, попередні висновки ґрунтувалися, зокрема, на зображеннях із дрона.

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«Багато що вказує на те, що ми маємо наступні акти цієї трагедії. Щойно комендант і міністр передали інформацію про те, що, ймовірно, в будинку нападника є загиблі люди. Ми це підтверджуватимемо», — заявив Туск.

Пізніше поліція підтвердила Polsat News, що в будинку виявили тіла трьох людей. Причини їхньої смерті та обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

За неофіційною інформацією, вбиті люди в будинку належать до родини стрільця.

Як повідомило видання, за місцем проживання нападника тривають слідчі дії. Слідчі, зокрема, перевіряють походження зброї, яку нападник використав під час стрілянини та яку згодом знайшли в його автомобілі. За однією з версій, озвучених журналісткою, чоловік міг узяти її у свого батька, який має офіційний дозвіл на володіння зброєю.

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Подробиці стрілянини і затримання

Стрілянина сталася в суботу, 7 листопада, близько 15:00. Чоловік приїхав на чорному Subaru на Головний Ринок із боку вулиці Славковської та почав стріляти по випадкових перехожих.

Крім того, він відкрив вогонь у напрямку трамвая №1 на площі Всіх Святих, пошкодивши скло в кабіні водія. Автомобіль нападника мав номерні знаки Островецького повіту Свентокшиського воєводства.

Після стрілянини на центральній площі чоловіка виявили поліцейські патрулі на перехресті вулиць Дєтля та Страдомської. Під час сутички він відкрив вогонь по правоохоронцях, поранивши двох із них. Поліцейські застосували зброю у відповідь, знешкодили нападника та затримали його.

За інформацією Wirtualna Polska, у автомобілі чоловіка правоохоронці виявили значну кількість іншої вогнепальної зброї та боєприпасів. Також перевіряли, чи не перевозив він вибухових речовин. Самого зловмисника з тяжкими пораненнями доправили до лікарні, де він перебуває під охороною озброєних поліцейських.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що стрільцем у Кракові був 24-річний житель Свентокшиського воєводства. Він відкрив вогонь по випадкових перехожих із довгоствольної зброї військового типу, а під час затримання продовжував стріляти навіть після поранення.

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