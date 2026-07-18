Кривавий удар Ірану: двоє солдатів США загинули, ще кілька опинилися в лікарнях

Війна США та Ірану / © ТСН.ua

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На Близькому Сході внаслідок нещодавніх атак Ірану загинули двоє військовослужбовців армії США, ще кілька отримали поранення.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у дописі в мережі X.

За даними американського командування, 17 липня двоє військових загинули в Йорданії під час відбиття масованої іранської атаки із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

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Крім того, один американський військовослужбовець наразі вважається зниклим безвісти.

У CENTCOM також повідомили, що четверо військових були евакуйовані до лікарень Йорданії для надання медичної допомоги. Після лікування їх уже виписали. Інші військовослужбовці, які зазнали незначних поранень, після медичного огляду повернулися до виконання службових обов’язків.

У командуванні зазначили, що з поваги до родин загиблих імена військовослужбовців поки не розголошуватимуть. Додаткову інформацію оприлюднять лише після сповіщення найближчих родичів.

Війна США проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп схиляється до подальшого розширення військових операцій проти Ірану. Серед варіантів, які обговорюються, — посилення повітряних ударів, розгортання сухопутних військ для захоплення іранських територій поблизу Ормузької протоки, а також бомбардування ядерного об’єкта на горі Пікакс.

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17 липня Центральне командування США заявило, що американські військові завершили сьому ніч ударів по Ірану. Водночас Тегеран завдав серії ударів по американських союзниках.

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