Криза, яка вразила США: між Трампом та Пентагоном розгорівся скандал

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп на нараді в Кемп-Девіді розкритикував міністра оборони Піта Гегсета через запаси ракет великої дальності, що скорочуються, і боєприпасів для протиповітряної оборони. Згідно з повідомленнями, брак боєприпасів став причиною відстрочення нових широкомасштабних військових операцій проти Ірану.

Про це пише Washington Post.

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За даними ЗМІ, Трамп зажадав від Гегсета роз’яснень щодо серйозного скорочення запасів ракет великої дальності та протиракет класу «повітря-земля» для ППО.

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Згідно з повідомленням, скорочення запасів ракет великої дальності та боєприпасів для ППО у США вплинуло на рішення адміністрації Трампа тимчасово відкласти нові масштабні військові операції проти Ірану.

Зголом Білий дім та Пентагон зробили заяви.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що повідомлення про конфлікт є «на 100 відсотків фальшивкою», і висловила «повну довіру» президента Трампа міністру оборони Піту Гегсету.

Прессекретар Пентагону Шон Парнелл заявив, що твердження про те, що Гегсет ввів Трампа в оману щодо запасів боєприпасів або поклав відповідальність за їх скорочення на свого заступника, є «повністю вигадкою».

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Запаси боєприпасів стали предметом суперечок

Запаси ракет та боєприпасів для ППО в США останніми місяцями також ставали предметом громадських дискусій. У той час, як проводилися оцінки рівнів запасів, особливо після операцій проти Ірану та глобальних військових зобов’язань, Пентагон стверджував, що американська армія зберігає свою оперативну здатність, і продовжуються роботи зі збільшення виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, США залучають найбільші машинобудівні гіганти країни — General Motors і Ford — до виробництва ракет Patriot і Tomahawk в рамках зусиль щодо посилення можливостей Збройних сил.

За даними The Wall Street Journal, у Трампа розпочали переговори з очільниками американських автогігантів про використання цивільних заводів для випуску зброї. Видання називало, що серед ймовірних компаній — General Motors і Ford Motor.

У General Motors є окремий оборонний підрозділ, який займається виготовленням легких піхотних транспортних засобів на базі пікапа Chevrolet Colorado. Передбачається, що GM стане одним із головних кандидатів на створення нового більшого транспортного засобу для американської піхоти.

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