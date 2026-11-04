Криза російської авіації: в РФ відновлюють будівництво дирижаблів

Дирижабль. Ілюстративне зображення

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На тлі проблем російської цивільної авіації, які загострилися після повномасштабного вторгнення в Україну та запровадження західних санкцій, влада РФ вирішила повернутися до використання дирижаблів. Російська авіабудівна галузь зіткнулася з труднощами у виробництві нових літаків, тому в Москві знову звернули увагу на транспорт, від якого світова авіація практично відмовилася ще в минулому столітті.

Про це пише The Moscow Times.

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Росстандарт затвердив державний стандарт, який визначає загальні технічні вимоги до дирижаблів та їхніх складових частин. Документ має набути чинності 1 лютого 2027 року.

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Нові правила охоплюють дирижаблі різних конструкцій — м’якої, напівм’якої, напівжорсткої та жорсткої. Також у Росії розробляють стандарти щодо матеріалів оболонок, запобіжних клапанів і класифікації таких повітряних суден.

Це частина ширшої спроби відновити галузь, розвиток якої фактично зупинився після низки великих катастроф у минулому столітті.

Де планують використовувати дирижаблі

Російський уряд ще минулого року затвердив концепцію науково-технологічного розвитку транспорту до 2035 року, в якій вантажні та пасажирські дирижаблі названі однією з перспективних транспортних технологій.

Їх планують використовувати передусім у важкодоступних районах із недостатньо розвиненою транспортною інфраструктурою. Особливу увагу приділяють Арктиці, де дирижаблі могли б перевозити вантажі та пасажирів, а також сприяти транспортному сполученню віддалених населених пунктів.

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У серпні 2026 року російські вчені з Інституту теплофізики Сибірського відділення РАН повідомили про випробування дев’ятиметрового дирижабля з чотирма циклічними рушіями, які дають змогу апарату маневрувати майже на місці.

Паралельно компанія «Аеронова» випробовує системи дирижабля NOVA-2 об’ємом 2 тисячі кубометрів. Його безпілотна версія, за задумом розробників, зможе перевозити до 500 кг вантажу, а пасажирська — до п’яти осіб.

Росіяни вже хотіли запускати дирижаблі

Спроби повернути дирижаблі до російської транспортної системи робилися й раніше. Зокрема, у 2016 році Рада безпеки РФ та академік Російської академії наук Олександр Некипєлов представили масштабний проєкт «Єдина Євразія» вартістю 220–240 млрд доларів.

Він передбачав створення вантажних аеростатичних апаратів вантажопідйомністю до 16 тонн і дальністю польоту до 5 тисяч кілометрів. Їх планували використовувати для перевезень між Північним морським шляхом і Транссибірською магістраллю.

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Автори проєкту стверджували, що один такий дирижабль вартістю до 30 млн доларів міг би замінити п’ять гелікоптерів Мі-8 у районах Крайньої Півночі. Однак ці плани так і не перетворилися на повноцінну транспортну систему.

Тепер російська влада знову намагається повернути дирижаблі в авіаційну галузь, яка зіткнулася з труднощами через санкційні обмеження та проблеми з виробництвом сучасних літаків.

Проблеми російської авіації

Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Москва дозволила російським авіакомпаніям перереєструвати понад 400 літаків західного виробництва, які були взяті в лізинг у іноземних компаній, замість їх повернення власникам.

Близько 850 із 900 комерційних літаків у Росії були Boeing або Airbus, причому більшість із них належали іноземним лізинговим компаніям. Після припинення постачання запчастин та обслуговування за міжнародними стандартами російські авіакомпанії почали розбирати частину літаків на комплектовання для інших бортів.

За даними російської авіаційної галузі, із 673 літаків, які належать 11 найбільшим авіакомпаніям РФ, близько 130 зараз не експлуатуються. Це майже 20% флоту.

Нагадаємо, нещодавно Росія звернулася до В’єтнаму з пропозицією передати їй пасажирські літаки разом з екіпажами, технічним обслуговуванням і страхуванням.

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