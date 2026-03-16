Криза в Ірані: Макрон закликав Тегеран припинити обстріли сусідніх країн
Французький президент застеріг, що неконтрольована ескалація може призвести до хаосу у всьому регіоні.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обговорив ситуацію на Близькому Сході з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном та закликав Тегеран негайно припинити атаки.
Про це французький лідер написав у соцмережі X.
Макрон наголосив, що атаки Ірану відбуваються як безпосередньо, так і через посередників у регіоні, зокрема в Лівані та Іраку.
За словами президента Франції, участь Парижа в регіоні обмежується виключно оборонною політикою.
Вона спрямована на захист національних інтересів країни, співпрацю з партнерами та забезпечення свободи судноплавства.
Макрон також підкреслив, що будь-які спроби зробити Францію мішенню для агресії є неприйнятними.
Французький президент застеріг, що неконтрольована ескалація може призвести до хаосу у всьому регіоні та матиме довгострокові наслідки.
За його словами, у результаті таких дій страждають люди як в Ірані, так і в сусідніх країнах, що робить ситуацію критичною з погляду безпеки та гуманітарної стабільності.
Макрон заявив, що мир і стабільність можливі лише за умови створення нової системи політичної та безпекової архітектури.
Вона, за його словами, має передбачати контроль над ядерною програмою Ірану, а також відповідальність за загрози, які виникають через ракетну програму та дестабілізуючі дії Тегерана.
Крім того, французький лідер закликав Іран відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.
Він наголосив, що це має ключове значення для світової економіки та безпеки морських шляхів.
На його думку, такий крок необхідний для запобігання подальшій ескалації та захисту регіональних і міжнародних інтересів.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану, зокрема в межах військового співробітництва.
Ми раніше інформували, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, який зник із публічного простору після ударів США та Ізраїлю, нібито перебуває в Москві.