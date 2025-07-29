Кризова ситуація в Ірані може призвести до перенесення столиці - що трапилось

Тегеран / © Pixabay

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Іран зіткнувся з наймасштабнішою за останні десятиліття екологічною проблемою — країна стрімко втрачає воду. Через критичний стан водосховищ, висохлі річки та неефективне управління ресурсами уряд розглядає безпрецедентний крок — тимчасове закриття Тегерана та навіть можливе перенесення столиці до іншого регіону.

Про це пише BILD.

Про ситуацію, яка щодня погіршується, повідомила речниця уряду Фатеме Мохаджерані. Вона визнала, що водний дефіцит у Тегерані загрожує перерости в національну катастрофу — як у гуманітарному, так і в економічному сенсі. Серед першочергових заходів — повна зупинка діяльності шкіл, університетів і державних установ на один тиждень. Цей вимушений «локдаун» покликаний зменшити навантаження на системи водопостачання та енергетику.

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Також влада розглядає нестандартні способи реагування на масштабну водну кризу. Серед можливих заходів — перехід на чотириденний робочий тиждень та масовий перевід працівників на дистанційну форму праці. Це має допомогти зменшити споживання не лише води, але й електроенергії.

Дефіцит води торкнувся майже всієї території Ірану. За оцінками фахівців, 80% водосховищ країни фактично вичерпані. Упродовж найближчих двох місяців забезпечити стабільне водопостачання буде неможливо, оскільки дощі, які могли б відновити запаси, очікуються не раніше осені.

Вже минулого тижня в Тегерані та ще п’яти десятках міст були введені обмеження на подачу води. Жителі цих регіонів змушені миритися з відключеннями тривалістю від 12 до 48 годин. У результаті цього багато громадян стали покидати свої домівки та переїжджати на північ країни — до узбережжя Каспійського моря, де ситуація з водними ресурсами поки що стабільна.

Рівень загрози підтверджує і заява новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіяна, який прямо заявив про можливість зміни розташування столиці:

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«У Тегерані фактично вже немає води», — зазначив він.

Зауважимо, що у столиці Ірану мешкає понад 14 мільйонів осіб. Аналітики вважають, що основні причини катастрофи — багаторічна посуха та безвідповідальна екологічна політика влади. Режим протягом десятиліть ігнорував критичний стан водної інфраструктури, віддаючи перевагу фінансуванню бойових угруповань і радикальних формувань на Близькому Сході замість оновлення водогонів, очисних споруд та водозабезпечувальних систем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Центральну та Східну Європу, зокрема й Україну, охопила тривала нестача опадів, що вже зараз загрожує аграрному сектору, річковому транспорту та глобальній продовольчій стабільності.

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