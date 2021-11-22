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"Ксьондз не пустить до храму": депутат від партії Путіна приїхав на кордон з Польщею і влаштував пропагандистське шоу

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"Ксьондз не пустить до храму": депутат від партії Путіна приїхав на кордон з Польщею і влаштував пропагандистське шоу

Кадр із відео

Мілонов російською мовою кричав полякам, що вони "не католики".

Скандальний російський депутат нелегітимної Держдуми від провладної партії "Єдина Росія" Віталій Мілонов приїхав на білорусько-польський кордон та погрожував польським прикордонникам. Це все знімали камери пропагандистів. 

Про це повідомив речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин у Twitter. 

Російський політик прибув на прикордонний пункт "Брузги", що на білорусько-польському кордоні. Його супроводжував білоруський пропагандист. 

"Побачивши наших солдатів та офіцерів, знімальна група почала ображати Польщу", - написав Станіслав Жарин. 

На відео, яке опублікував речник польського міністра-координатора спецслужб, видно, як Мілонов російською мовою кричить в сторону польських прикордонників. 

"Ви не християни, вас до причастя не пустять. Вас ксьондз не пустить на поріг храму, бо ви немилосердні", - кричить на відео Мілонов. 

Раніше скандальний російський депутат Мілонов гастролював окупованим Донбасом і возив техніку терористам. 

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