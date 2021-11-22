"Ксьондз не пустить до храму": депутат від партії Путіна приїхав на кордон з Польщею і влаштував пропагандистське шоу

"Ксьондз не пустить до храму": депутат від партії Путіна приїхав на кордон з Польщею і влаштував пропагандистське шоу

Мілонов російською мовою кричав полякам, що вони "не католики".

Скандальний російський депутат нелегітимної Держдуми від провладної партії "Єдина Росія" Віталій Мілонов приїхав на білорусько-польський кордон та погрожував польським прикордонникам. Це все знімали камери пропагандистів.

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Про це повідомив речник польського міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин у Twitter.

Російський політик прибув на прикордонний пункт "Брузги", що на білорусько-польському кордоні. Його супроводжував білоруський пропагандист.

The Russian politician accused Poland and the West of causing the crisis and accused Poland of aggression and lack of humanity. The Russian politician was accompanied by a propagandist from the Lukashenka regime. 2/3 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021

"Побачивши наших солдатів та офіцерів, знімальна група почала ображати Польщу", - написав Станіслав Жарин.

На відео, яке опублікував речник польського міністра-координатора спецслужб, видно, як Мілонов російською мовою кричить в сторону польських прикордонників.

"Ви не християни, вас до причастя не пустять. Вас ксьондз не пустить на поріг храму, бо ви немилосердні", - кричить на відео Мілонов.

Aktualnie #NaGranicy.



Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzis rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę. 1/3 pic.twitter.com/Hq2bJYQLKe — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021

Раніше скандальний російський депутат Мілонов гастролював окупованим Донбасом і возив техніку терористам.

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