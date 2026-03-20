Куба на межі гуманітарної катастрофи: майже мільйон людей залишились без води

Через відсутність електрики на Кубі зупинились водопровідні насоси

Мешканці Куби зіткнулися з надзвичайно складним гуманітарним випробуванням. Через нестабільність енергосистеми та гострий дефіцит пального у Гавані зупинилось водопостачання. Люди змушені виходити на вулиці з відрами та візками в очікуванні рятівних автоцистерн із водою.

Про колапс комунальної інфраструктури на Острові свободи повідомляє агентство Reuters.

Пересохлі крани та черги за водою

Державне підприємство водопостачання Aguas de La Habana офіційно підтвердило, що графіки перекачування води були зірвані через нестачу електроенергії. Ситуація є критичною: за даними представників ООН, понад 84% насосного обладнання на Кубі залежить від електрики, а майже мільйон людей зараз отримують питну воду виключно з автоцистерн.

«У нашому районі зараз проблеми з водою. Люди тягають її відрами і чекають на водовозку, — розповів журналістам місцевий житель Лазаро Ноблет. — Оскільки нафта в країну не надходить, перекачування не відбувається, адже вся ця система працює від електрики».

В інших районах Гавани ситуація не краща. Місцеві жителі змушені кип’ятити ту мізерну кількість води, яку вдається зібрати на вулиці, аби вберегти родини від інфекцій. Дехто бореться з подібними проблемами ще з 2021 року, проте саме зараз інфраструктура опинилася на межі остаточного краху.

Масштабний блекаут та нафтова блокада

Водний колапс є лише наслідком ширшої енергетичної катастрофи. Як відомо, тиск США на Гавану різко зріс після американського втручання у Венесуелі та арешту Ніколаса Мадуро — головного постачальника нафти на острів. Наприкінці січня 2026 року адміністрація Дональда Трампа запровадила жорстку блокаду, перекривши постачання венесуельської нафти та пригрозивши митами будь-яким іншим потенційним постачальникам.

Раніше стало відомо, що це рішення фактично паралізувало застарілу кубинську електромережу. У понеділок, 16 березня енергосистема країни зазнала повного краху, залишивши близько 10 мільйонів людей у суцільній темряві.

Через відсутність пального та світла влада була змушена закрити школи та університети, обмежити роботу громадського транспорту, а на вулицях міст почали накопичуватися гори сміття. Наразі кубинський уряд веде складні переговори зі США, намагаючись знайти вихід із найглибшої кризи за останні десятиліття.