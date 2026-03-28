- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
"Куба наступна": Трамп проговорився про свої плани
Президент США, очевидно, націлився на Кубу після війни в Ірані.
Одна з наступних військових операцій Сполучених Штатів Америки, схожих до подій у Венесуелі чи Ірані, відбудеться на Кубі.
Про це заявив президент США Дональд Трамп.
«Куба наступна. Проте зробіть вигляд, що я цього не казав. ЗМІ, будь ласка… Ігноруйте цю заяву», — сказав Трамп.
Нагадаємо, Дональд Трамп вже висловлювався щодо можливості «дружнього захоплення» Куби, наголошуючи на гуманітарній кризі в країні та розглядаючи її як загрозу національній безпеці США.
«Взяти Кубу. Я маю на увазі, звільнити її, взяти її. Думаю, що зможу зробити з нею все, що захочу. Зараз це дуже ослаблена країна», — сказав президент США.
Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив про опір, але на Кубі залишилася тільки радянська техніка.
«Зіткнувшись із найгіршим сценарієм, Куба впевнена в одному: будь-який зовнішній агресор зустріне непохитний опір», — написав Діас-Канель у мікроблозі X.
Президент Куби заявив, що США майже щодня публічно погрожують Кубі насильницьким поваленням конституційного ладу.