"Куба наступна": Трамп проговорився про свої плани

Президент США, очевидно, націлився на Кубу після війни в Ірані.

Анастасія Павленко
Дональд Трамп / © Associated Press

Одна з наступних військових операцій Сполучених Штатів Америки, схожих до подій у Венесуелі чи Ірані, відбудеться на Кубі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

«Куба наступна. Проте зробіть вигляд, що я цього не казав. ЗМІ, будь ласка… Ігноруйте цю заяву», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Дональд Трамп вже висловлювався щодо можливості «дружнього захоплення» Куби, наголошуючи на гуманітарній кризі в країні та розглядаючи її як загрозу національній безпеці США.

«Взяти Кубу. Я маю на увазі, звільнити її, взяти її. Думаю, що зможу зробити з нею все, що захочу. Зараз це дуже ослаблена країна», — сказав президент США.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив про опір, але на Кубі залишилася тільки радянська техніка.

«Зіткнувшись із найгіршим сценарієм, Куба впевнена в одному: будь-який зовнішній агресор зустріне непохитний опір», — написав Діас-Канель у мікроблозі X.

Президент Куби заявив, що США майже щодня публічно погрожують Кубі насильницьким поваленням конституційного ладу.

