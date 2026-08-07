Куба опинилася під новими санкціями США: є зв’язок із війною в Україні

Куба / © Associated Press

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Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Куби, включивши до обмежувального списку вісьмох посадовців та п’ять державних підприємств оборонної галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

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До санкційного списку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) увійшли, зокрема, військовий аташе Куби в Китаї Вальдо Перес Кортес та військова аташе Куби в Росії Моніка Міліан Гомес.

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За даними правозахисної організації International Society for Human Rights, Моніка Міліан Гомес причетна до вербування громадян Куби для участі у війні проти України на боці Росії. Водночас кубинська влада заперечує свою причетність до відправлення найманців.

Під американські санкції також потрапили генерал Оскар Енріке Біоска Гальєго, керівник економічного управління Збройних сил Куби, генеральний директор оборонного підприємства Union de Industria Militar Роберто Хесус Вісіана Муссет та заступник начальника Генерального штабу Роберто Легра Сотолонго.

У Державному департаменті США зазначили, що більшість із підсанкційних осіб причетні до організації постачання озброєння та військової техніки з Росії та Китаю.

Крім того, санкції запровадили проти п’яти кубинських державних підприємств оборонної промисловості: Tecnotex, Technoimport, Yuri Gagarin Military Industrial Enterprise, Duna SA та Union de Industria Militar.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що нові обмеження спрямовані на захист національної безпеки Сполучених Штатів та припинення військової співпраці Куби з Росією і Китаєм, — наголосив він.

Адміністрація президента США Дональда Трампа й надалі посилює економічний тиск на Кубу. У відповідь кубинська влада оголосила про низку економічних реформ, водночас підкресливши, що політичний устрій країни не є предметом переговорів.

Раніше повідомлялося, що Куба звинуватила США в «геноциді» після того, як майже дві доби жила у темряві.

Ми раніше інформували, що на Кубі стався черговий масштабний блекаут — увесь острів із населенням близько 10 мільйонів людей залишився без електроенергії.

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