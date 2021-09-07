Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію малюків від двох років

Куба першою у світі почала COVID-вакцинацію малюків від двох років

Для вакцинації малечі Куба використовує місцеві препарати, які не схвалені ВООЗ.

На Кубі у понеділок, 6 вересня, у Сьєнфуегоській провінції вперше у світі стартувала вакцинація від COVID-19 для малюків у віці від двох років.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що дітей у віковій групі від 2 до 11 років щеплюють кубинськими препаратами Abdala і Soberana, які не пройшли міжнародну наукову експертну оцінку і не визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Ці вакцини виготовлені на основі рекомбінантних білків, як американська Novavax і французька Sanofi, які, до слова, також очікують схвалення ВООЗ.

У п'ятницю, 3 вересня, на Кубі розпочали COVID-вакцинацію дітей від 12 років, а цього тижня в країні стартувало дистанційне навчання. Школярі вчаться через телепередачі, оскільки в більшості кубинських будинків немає доступу до Мережі.

Раніше про намір схвалити щеплення від коронавірусу для дітей молодшого віку заявляли у Китаї, ОАЕ і Венесуелі, однак Куба першою запровадила ці дії.

Водночас у МОЗ України поки не планують проводити масову вакцинацію дітей від COVID-19. Зараз в пріоритеті щеплення дорослого населення.

Новини України: МОЗ дозволило вакцинувати дітей, старше 12 років

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