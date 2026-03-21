Куба різко відповіла США: зміну влади навіть не обговорюють
Куба різко відреагувала на сигнали зі США щодо можливих політичних змін, заявивши, що питання влади не підлягає жодним переговорам навіть на тлі обговорення санкцій.
Куба відмовляється вести будь-які переговори зі США щодо зміни політичної системи чи керівництва країни.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.
За його словами, питання влади — включно з президентом — не може бути предметом діалогу з Вашингтоном. Водночас Гавана підтвердила: переговори зі США все ж тривають, але виключно щодо економічних тем, зокрема торгівлі та фінансових претензій.
Заява пролунала на тлі інформації, що адміністрація Дональда Трампа нібито розглядала можливість послаблення санкцій проти Куби в обмін на політичні зміни в країні.
У Гавані наголошують: діалог можливий лише з практичних питань, але політичний курс держави перегляду не підлягає.
На цьому тлі риторика США залишається жорсткою — раніше Трамп заявляв, що Куба перебуває у кризі та під тиском може піти на поступки.
Масштабний блекаут та нафтова блокада
Як відомо, тиск США на Гавану різко зріс після американського втручання у Венесуелі та арешту Ніколаса Мадуро — головного постачальника нафти на острів. Наприкінці січня 2026 року адміністрація Дональда Трампа запровадила жорстку блокаду, перекривши постачання венесуельської нафти та пригрозивши митами будь-яким іншим потенційним постачальникам.
Раніше стало відомо, що це рішення фактично паралізувало застарілу кубинську електромережу. У понеділок, 16 березня енергосистема країни зазнала повного краху, залишивши близько 10 мільйонів людей у суцільній темряві.
Через відсутність пального та світла влада була змушена закрити школи та університети, обмежити роботу громадського транспорту, а на вулицях міст почали накопичуватися гори сміття. Наразі кубинський уряд веде складні переговори зі США, намагаючись знайти вихід із найглибшої кризи за останні десятиліття.