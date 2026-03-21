Куба різко відповіла США: зміну влади навіть не обговорюють

Куба відмовляється вести будь-які переговори зі США щодо зміни політичної системи чи керівництва країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

За його словами, питання влади — включно з президентом — не може бути предметом діалогу з Вашингтоном. Водночас Гавана підтвердила: переговори зі США все ж тривають, але виключно щодо економічних тем, зокрема торгівлі та фінансових претензій.

Заява пролунала на тлі інформації, що адміністрація Дональда Трампа нібито розглядала можливість послаблення санкцій проти Куби в обмін на політичні зміни в країні.

У Гавані наголошують: діалог можливий лише з практичних питань, але політичний курс держави перегляду не підлягає.

На цьому тлі риторика США залишається жорсткою — раніше Трамп заявляв, що Куба перебуває у кризі та під тиском може піти на поступки.

Масштабний блекаут та нафтова блокада

Як відомо, тиск США на Гавану різко зріс після американського втручання у Венесуелі та арешту Ніколаса Мадуро — головного постачальника нафти на острів. Наприкінці січня 2026 року адміністрація Дональда Трампа запровадила жорстку блокаду, перекривши постачання венесуельської нафти та пригрозивши митами будь-яким іншим потенційним постачальникам.

Раніше стало відомо, що це рішення фактично паралізувало застарілу кубинську електромережу. У понеділок, 16 березня енергосистема країни зазнала повного краху, залишивши близько 10 мільйонів людей у суцільній темряві.

Через відсутність пального та світла влада була змушена закрити школи та університети, обмежити роботу громадського транспорту, а на вулицях міст почали накопичуватися гори сміття. Наразі кубинський уряд веде складні переговори зі США, намагаючись знайти вихід із найглибшої кризи за останні десятиліття.