Куба різко відповіла Трампу на заклики до угоди з США

Прапор Куби / © Reuters

Реклама

Президент Куби Мігель Діас-Канель виступив із жорсткою заявою у відповідь на заклики президента США Дональда Трампа до укладення угоди між країнами.

Відповідну позицію кубинський лідер оприлюднив у соцмережі Х.

Діас-Канель наголосив, що будь-який зовнішній тиск є неприйнятним для Куби, яка залишається вільною та суверенною державою.

Реклама

«Куба — незалежна і суверенна країна. Ніхто не буде диктувати нам, що робити», — заявив президент.

Він також підкреслив, що ті, хто перетворює будь-що на бізнес, зокрема й людські життя, не мають морального права повчати Гавану.

У Міністерстві закордонних справ Куби заявили, що країна має повне право імпортувати паливо з будь-яких ринків, готових його постачати, та самостійно розвивати торговельні відносини без зовнішнього втручання чи тиску.

Своєю чергою міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес наголосив, що Гавана не отримує і ніколи не отримувала фінансової чи матеріальної вигоди за надання безпекових послуг іншим державам.

Реклама

Він додав, що на відміну від США, Куба не використовує у міжнародних відносинах практики найманства, шантажу чи військового тиску.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Куба більше не отримуватиме нафти та фінансової підтримки з Венесуели.

Ми раніше інформували, що сенатор-республіканець Рік Скотт заявив, що події у Венесуелі є лише початком, і назвав країни, де США, за його словами, можуть сприяти «поверненню демократії».