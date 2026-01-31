Куба різко відреагувала на плани Трампа перекрити постачення нафти на острів

Куба / © Associated Press

Реклама

Куба відреагувала на плани президента США Дональда Трампа застосувати мита, щоб перекрити всі поставки нафти на острів, який перебуває у скрутному становищі. У Гавані назвали такі дії «шантажем і примусом», що, на їхню думку, змусить кубинців жити в ще більш жахливих умовах.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Куби Мігель Діас-Канель різко розкритикував наміри Вашингтона.

Реклама

«Цей новий захід демонструє фашистський, злочинний і геноцидний характер кліки, яка захопила інтереси американського народу для суто особистої вигоди», — заявив він у п’ятницю в дописі на X.

Напередодні Дональд Трамп повідомив, що його адміністрація має намір запровадити штрафні санкції проти країн, які постачають Кубі паливо.

Ця погроза, як зазначається, безпосередньо спрямована на Мексику, яка стала головним постачальником нафти для Гавани після того, як 3 січня Трамп наказав заарештувати венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та зупинив постачання палива з Венесуели — одного з найближчих союзників комуністичного острова.

Очікується, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка на початку тижня заявляла, що «гуманітарна допомога» її країни Кубі буде продовжена, прокоментує загрозу запровадження мит пізніше в п’ятницю під час щоденного брифінгу для преси.

Реклама

Тим часом Куба переживає найгіршу економічну кризу з часів розпаду Радянського Союзу. Аналітики, які відстежують рух нафтових танкерів, повідомляють, що наявних запасів пального країні може вистачити менш ніж на три тижні.

У разі їх вичерпання можуть зупинитися транспорт, сільське господарство та інші базові послуги.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про надзвичайний стан через дії уряду Куби та оголосив про можливість введення мит на країни, які постачають нафту на острів.

Ми раніше інформували, що через скорочення імпорту та блокування альтернативних маршрутів Куба ризикує перейти до жорсткого нормування пального, тоді як країна вже потерпає від регулярних відключень електроенергії.