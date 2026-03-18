Куба відповіла на погрози США щодо захоплення країни

Прапор Куби / © Reuters

Реклама

Куба відповіла на погрози США щодо заволодіння країною. Там наголошують: агресор зіткнеться зі спротивом.

Про це написав президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес.

Він наголосив, що США публічно погрожують Кубі, майже щодня, поваленням конституційного ладу силою.

Реклама

«І використовують обурливий привід: серйозні обмеження ослабленої економіки, яку вони самі атакували та намагалися ізолювати понад шість десятиліть», — каже Бермудес.

Американці, продовжив він, говорять про наміри заволодіти країною, її ресурсами, власністю і навіть самою економікою. Останню, за словами президента, прагнуть «задушити», щоб змусити кубинців здатися.

Лише так можна пояснити жорстоку економічну війну, яка застосовується як колективне покарання проти всього народу.

Бермудес запевнив: навіть за найгіршого сценарія Куба незламно опиратиметься будь-якому зовнішньому агресору.

Реклама

Останні заяви Трампа про Кубу

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може «взяти» Кубу та змінити ситуацію на острові. Він сказав, що вважає можливим встановлення контролю США над Кубою і назвав це «великою честю». Трамп додав: «Я можу звільнити її або взяти її… думаю, що можу зробити з нею все, що захочу». Його заява пролунала на тлі глибокої економічної та політичної кризи на Кубі і напружених відносин між Вашингтоном та Гаваною.

Майже вся Куба залишилася без електрики. Причиною блекауту стало раптове відключення ключової теплоелектростанції Antonio Guiteras, яка розташована приблизно за 100 км на схід від Гавани. Це спричинило зникнення живлення у великій частині країни: від західної провінції Пінар-дель-Ріо до центрально-східної провінції Камагуей.