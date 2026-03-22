Куба занурилась у темряву: енергосистема обвалилася вдруге за кілька днів

На Кубі знову стався повний обвал енергосистеми — ввечері 22 березня країна залишилася без електропостачання. Про аварію повідомило Міністерство енергетики, зазначивши, що система вимкнулася одночасно по всій території острова.

Енергетики вже працюють над відновленням подачі світла, однак масштаби проблеми свідчать про системну кризу в енергетиці країни.

Цей інцидент став другим за лічені дні. Ще 16 березня Куба вже пережила аналогічний блекаут, і відтоді система так і не змогла стабілізуватися. Напередодні нового колапсу влада попереджала про критичний дефіцит електроенергії у вечірні години.

Головною причиною називають гостру нестачу палива. Через обмеження поставок, зокрема з Венесуели, країна не може забезпечити стабільну роботу електростанцій. У результаті перебої з електрикою стають регулярними, а інфраструктура — дедалі вразливішою.

На тлі енергетичної кризи загострюється і політична напруга. Президент США Дональд Трамп відкрито заявляє про можливий крах кубинської влади, тоді як офіційна Гавана говорить про ризики зовнішнього втручання та готується до оборони.

Попри це, кубинська сторона веде переговори зі США щодо зняття паливних обмежень, однак зміну політичного курсу країни відкидає.

Енергетичний колапс уже має серйозні наслідки: перебої у роботі лікарень, зупинка частини транспорту, проблеми з навчальним процесом і логістикою продуктів. Крім того, практично паралізовано туристичну галузь, яка є одним із ключових джерел доходів країни.

Експерти зазначають, що нинішня ситуація може стати найглибшою економічною кризою для Куби за останні десятиліття.

Масштабний блекаут та нафтова блокада

Як відомо, тиск США на Гавану різко зріс після американського втручання у Венесуелі та арешту Ніколаса Мадуро — головного постачальника нафти на острів. Наприкінці січня 2026 року адміністрація Дональда Трампа запровадила жорстку блокаду, перекривши постачання венесуельської нафти та пригрозивши митами будь-яким іншим потенційним постачальникам.

Раніше стало відомо, що це рішення фактично паралізувало застарілу кубинську електромережу. У понеділок, 16 березня енергосистема країни зазнала повного краху, залишивши близько 10 мільйонів людей у суцільній темряві.

Через відсутність пального та світла влада була змушена закрити школи та університети, обмежити роботу громадського транспорту, а на вулицях міст почали накопичуватися гори сміття. Наразі кубинський уряд веде складні переговори зі США, намагаючись знайти вихід із найглибшої кризи за останні десятиліття.